Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений

С начала суток пятницы, 1 августа, на российско-украинском фронте произошло 130 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 01.08.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте произошло 130 боестолкновений.

Противник нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемые авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дрона-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор.

Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 268 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня - говорится в отчете.

Враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Красного Первого и Каменки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Голубовка и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и Диброва. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов вражеских войск в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

01 августа наши войска отбили две атаки противника в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов: Дылеевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоекономическое, Затишок, Лысовка, Проминь, Зверово, Удачное, Дачное и Зеленый Кут. Бои не утихают до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 112 и ранили 49 оккупантов на данном направлении; уничтожили три автомобиля, три мотоцикла, 22 БпЛА и укрытия для личного состава; кроме этого, повреждены автомобиль, пункт управления БпЛА и артиллерийская система противника - сообщает Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 11 атак на позиции украинских войск. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малеевка, Воскресенка и Новополь. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили наступление врага в районе Каменского.

На Приднепровском направлении семь тщетных попыток продвинуться вперед совершили подразделения захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

Напомним

Президент Зеленский призывает Россию к встрече на уровне лидеров, чтобы закончить войну. Украина готова к переговорам в любой момент, если это не попытка выиграть время.

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