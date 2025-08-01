Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів, передає УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви з росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час