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Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент Зеленський закликає росію до зустрічі на рівні лідерів, щоб закінчити війну. Україна готова до перемовин у будь-який момент, якщо це не спроба виграти час.

Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує росії перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів, передає УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви з росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час

- написав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розуміє, хто ухвалює рішення в росії і хто повинен закінчити цю війну.

Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність росії

- наголосив Зеленський.

Контекст

російський диктатор володимир путін заявив, що переговори з Україною щодо припинення вогню є затребуваними. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією у червні 2024 року залишаються чинними.

Раніше російська сторона вимагала, щоб українські війська вийшли з території так званих "днр", "лнр", Херсонської та Запорізької областей. Також Україна мала зобов’язатися не вступати в НАТО та лишатися позаблоковою державою.

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна