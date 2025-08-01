Зеленский отреагировал на заявления из рф: Украина предлагает перейти к разговору на уровне лидеров
Киев • УНН
Президент Зеленский призывает россию к встрече на уровне лидеров, чтобы закончить войну. Украина готова к переговорам в любой момент, если это не попытка выиграть время.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает россии перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров, передает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь. Мы слышим заявления из россии, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время
Президент подчеркнул, что Украина понимает, кто принимает решения в россии и кто должен закончить эту войну.
Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность россии
Контекст
российский диктатор владимир путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе.
Ранее российская сторона требовала, чтобы украинские войска вышли с территории так называемых "днр", "лнр", Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна была обязаться не вступать в НАТО и оставаться внеблоковым государством.