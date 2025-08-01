Зеленский отреагировал на заявления из рф: Украина предлагает перейти к разговору на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает россии перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров, передает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Мы видим и поддерживаем усилия Президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь. Мы слышим заявления из россии, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время