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"США готовы принять дополнительные меры": Трамп выдвинул России и Украине 10-дневный ультиматум для мирного соглашения

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил России и Украине выход из конфликта, предупредив о "принятии мер" в случае игнорирования. Страны должны подписать мирное соглашение в течение 10 дней, иначе США готовы действовать.

"США готовы принять дополнительные меры": Трамп выдвинул России и Украине 10-дневный ультиматум для мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине выход из конфликта, предупредив о "принятии мер" в случае игнорирования этой рекомендации. Об этом заявила и.о. постоянного представителя США в ООН Дороти Ши, сообщает УНН со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Детали

По словам Дороти Ши, учитывая увеличение объема воздушных ударов России по Украине, а также рост числа жертв среди гражданского населения, 29 июля президент США Дональд Трамп четко заявил, что страна должна подписать мирное соглашение в течение 10 дней.

В случае невыполнения этого требования, США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает России и Украине выход из этого конфликта. Еще раз умоляем их принять это

- сказала и.о. постоянного представителя США в ООН.

Она отметила, что "победа над бедствиями войны - это лучшее как для российского, так и для украинского народов".

Мы призываем все страны-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях

- добавила Дороти Ши.

Она отметила, что в июле РФ выпустила по Украине 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем в июне (5438 дронов). Представительница США подчеркнула, что такие атаки должны прекратиться.

Напомним

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны России, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве.  

Европейский Союз призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на Россию для прекращения войны против Украины. Дипломат ЕС напомнил о военных преступлениях и осудил поддержку РФ третьими странами.

Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)02.08.25, 00:07 • 1900 просмотров

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина