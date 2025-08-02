Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)

Соединенные Штаты Америки полностью готовы к ядерной войне с Россией. Такое заявление после угроз заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделал президент США Дональд Трамп. Об этом информирует Clash Report, передает УНН.

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"Бывший президент России высказал угрозу, и мы собираемся защитить наших людей. Медведев говорил о ядерном оружии, когда вы говорите о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы", - пояснил Трамп журналистам свой приказ о развертывании ядерных лодок после угроз Медведева.

Напомним, Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты разместили две атомные подводные лодки в определенных локациях. Так глава Белого дома отреагировал на слова заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне против США.

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