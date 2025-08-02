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Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности к ядерной войне с россией. Это произошло после угроз дмитрия медведева, на что США ответили развертыванием атомных подводных лодок.

Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)

Соединенные Штаты Америки полностью готовы к ядерной войне с Россией. Такое заявление после угроз заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделал президент США Дональд Трамп. Об этом информирует Clash Report, передает УНН.

Детали

"Бывший президент России высказал угрозу, и мы собираемся защитить наших людей. Медведев говорил о ядерном оружии, когда вы говорите о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы", - пояснил Трамп журналистам свой приказ о развертывании ядерных лодок после угроз Медведева.

Напомним, Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты разместили две атомные подводные лодки в определенных локациях. Так глава Белого дома отреагировал на слова заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне против США.

Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию31.07.25, 23:51 • 131478 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Дональд Трамп
Соединённые Штаты