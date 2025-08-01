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Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Київ • УНН

 • 6554 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про розміщення двох атомних підводних човнів. Це стало відповіддю на заяви дмитра медведєва про можливу війну зі США.

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розмістили два атомних підводних човни у певних локаціях. Так очільник Білого дому відреагував на слова заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва про можливу війну проти США, пише УНН з посиланням на допис Трампа в його власній соціальній мережі Thr Truth Social.

У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента росії Медвєдєва, нині заступника голови ради безпеки російської федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто заявами 

- написав Трамп.

Контекст

медвєдєв заявив, що президент США Дональд Трамп грає з росією у гру ультиматумів. Він зазначив, що лідер США повинен пам'ятати, що "росія - це не Ізраїль і навіть не Іран".

Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни. Не між росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо 

- написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.

Павло Зінченко

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