Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про розміщення двох атомних підводних човнів. Це стало відповіддю на заяви дмитра медведєва про можливу війну зі США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розмістили два атомних підводних човни у певних локаціях. Так очільник Білого дому відреагував на слова заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва про можливу війну проти США, пише УНН з посиланням на допис Трампа в його власній соціальній мережі Thr Truth Social.
У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента росії Медвєдєва, нині заступника голови ради безпеки російської федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто заявами
Контекст
медвєдєв заявив, що президент США Дональд Трамп грає з росією у гру ультиматумів. Він зазначив, що лідер США повинен пам'ятати, що "росія - це не Ізраїль і навіть не Іран".
Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни. Не між росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.