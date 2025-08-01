Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок. Это стало ответом на заявления дмитрия медведева о возможной войне с США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разместили две атомные подводные лодки в определенных локациях. Так глава Белого дома отреагировал на слова заместителя председателя совета безопасности россии дмитрия медведева о возможной войне против США, пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Thr Truth Social.
В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента россии медведева, ныне заместителя председателя совета безопасности российской федерации, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто заявления
Контекст
медведев заявил, что президент США Дональд Трамп играет с россией в игру ультиматумов. Он отметил, что лидер США должен помнить, что "россия - это не Израиль и даже не Иран".
Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для россии по соглашению о прекращении огня в войне против Украины, который составит 10-12 дней. Это решение принято из-за отсутствия прогресса после предыдущего 50-дневного срока.