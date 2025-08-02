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ЄС закликав Радбез ООН посилити тиск на росію, щоб припинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Європейський Союз закликав Раду Безпеки ООН посилити тиск на Росію для припинення війни проти України. Дипломат ЄС нагадав про воєнні злочини та засудив підтримку рф третіми країнами.

ЄС закликав Радбез ООН посилити тиск на росію, щоб припинити війну в Україні

Європейський Союз закликав країни Ради Безпеки ООН посилити тиск на росію, щоб змусити її припинити війну проти України. Про це інформує УНН  з посиланням на заяву тимчасово повіреного у справах Делегації ЄС при ООН Даніеля Бека.  

Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню. Це забезпечило б простір для змістовних переговорів, спрямованих на припинення агресивної війни росії та досягнення всеохоплюючого, справедливого й міцного миру, який ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права

- наголосив дипломат.

Під час засідання Ради Безпеки він зауважив, що українці майже щодня платять найвищу ціну за неспровоковану й незаконну агресію з боку рф.

Данель Бек також нагадав російській стороні, що навмисні удари по мирному населенню чи цивільній інфраструктурі, а також спричинення надмірної шкоди цивільним - є воєнними злочинами.

Європейський дипломат засудив треті країни та організації, які надають підтримку росії, що дозволяє Москві продовжувати війну.

Ми закликаємо всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії в її агресивній війні

- сказав Даніель Бек.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував дипломат.

Нагадаємо

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. 

ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України24.07.25, 09:16 • 101467 переглядiв

Віта Зеленецька

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