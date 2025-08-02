ЄС закликав Радбез ООН посилити тиск на росію, щоб припинити війну в Україні

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах" 1 серпня, 17:36 • 22788 перегляди