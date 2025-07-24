ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України

Лідери ЄС закликали главу Китаю Сі Цзіньпіна чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну рф проти України, визнавши, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли "переломного моменту", пише УНН з посиланням на Politico.

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Ці гострі заяви, які підкреслили глибоку напруженість у відносинах між ЄС та Китаєм, пролунали на початку саміту, присвяченого 50-річчю дипломатичних відносин між двома країнами, у четвер.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта вирушили до Пекіна, щоб зустрітися з китайським лідером Сі - після того, як сам Сі відхилив запрошення поїхати до Брюсселя на цей захід.

ЄС та Китай "переломного моменту" у своїх відносинах, сказала фон дер Ляєн Сі у своєму вступному слові в Пекіні. "З поглибленням нашої співпраці також посилювалися дисбаланси", - зазначив вона. І додала, що "для Китаю та Європи життєво важливо визнати наші відповідні занепокоєння та запропонувати реальні рішення".

У своєму вступному слові президент Ради ЄС Кошта також вказав на дисбаланс в економічних відносинах, заявивши: "Нам потрібен конкретний прогрес у питаннях, пов'язаних з торгівлею та економікою. І ми обидва хочемо, щоб наші відносини були збалансованими, взаємними та взаємовигідними".

І він розкритикував Пекін за роль, яку він відіграв у повномасштабному вторгненні рф в Україну.

Як постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, ми закликаємо Китай використати свій вплив на росію, щоб вона дотримувалася Статуту ООН та щоб припинила свою агресивну війну проти України - сказав Кошта.

Минулого тижня ЄС включив два китайські банки до своїх останніх санкцій проти рф, що спонукало Пекін висловити "рішуче невдоволення та рішучу опозицію" до "кричущого" кроку.

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Сі у своєму виступі погодився, що відносини між ЄС та Китаєм перебувають на "критичному етапі".

Він назвав Китай та ЄС "двома великими хлопцями" на світовій арені, які повинні "зробити правильний стратегічний вибір, який відповідає очікуванням народу та витримає випробування історією".

"Китай та Європа повинні покращити комунікацію, зміцнити взаємну довіру та поглибити співпрацю, забезпечуючи світові більше стабільності та визначеності", - сказав Сі.

Президенти ЄС проведуть переговори з Сі у четвер, а також зустрінуться з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

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