$41.770.00
48.980.12
ukenru
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
07:16 • 1192 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 21741 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 56524 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 37473 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 36777 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 66304 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 111326 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 62090 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 86611 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197182 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
56%
748мм
Популярные новости
40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера23 июля, 22:27 • 17261 просмотра
В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности23 июля, 22:48 • 27234 просмотра
Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров24 июля, 01:40 • 28650 просмотра
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки02:54 • 25126 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения04:30 • 35177 просмотра
публикации
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 7226 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 111326 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197182 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 253457 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 283863 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Хакан Фидан
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Турция
Стамбул
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 153679 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 273950 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 359902 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 365788 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 355654 просмотра
Актуальное
MIM-23 Hawk
М2 Брэдли
Forbes
Дассо Мираж 2000
Микоян МиГ-29

ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта встретились с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Они призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы та прекратила агрессивную войну против Украины, признав, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли «переломного момента».

ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины

Лидеры ЕС призвали главу Китая Си Цзиньпина оказать давление на россию, чтобы она прекратила войну рф против Украины, признав, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "переломного момента", пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Эти острые заявления, подчеркнувшие глубокую напряженность в отношениях между ЕС и Китаем, прозвучали в четверг в начале саммита, посвященного 50-летию дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта отправились в Пекин, чтобы встретиться с китайским лидером Си - после того, как сам Си отклонил приглашение поехать в Брюссель на это мероприятие.

ЕС и Китай находятся на "переломном моменте" в своих отношениях, сказала фон дер Ляйен Си в своем вступительном слове в Пекине. "С углублением нашего сотрудничества также усиливались дисбалансы", - отметила она. И добавила, что "для Китая и Европы жизненно важно признать наши соответствующие озабоченности и предложить реальные решения".

В своем вступительном слове президент Совета ЕС Кошта также указал на дисбаланс в экономических отношениях, заявив: "Нам нужен конкретный прогресс в вопросах, связанных с торговлей и экономикой. И мы оба хотим, чтобы наши отношения были сбалансированными, взаимными и взаимовыгодными".

И он раскритиковал Пекин за роль, которую он сыграл в полномасштабном вторжении рф в Украину.

Как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мы призываем Китай использовать свое влияние на россию, чтобы она соблюдала Устав ООН и чтобы прекратила свою агрессивную войну против Украины

- сказал Кошта.

На прошлой неделе ЕС включил два китайских банка в свои последние санкции против рф, что побудило Пекин выразить "решительное недовольство и решительную оппозицию" "вопиющему" шагу.

Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы18.07.25, 14:37 • 58094 просмотра

Си в своем выступлении согласился, что отношения между ЕС и Китаем находятся на "критическом этапе".

Он назвал Китай и ЕС "двумя большими парнями" на мировой арене, которые должны "сделать правильный стратегический выбор, который соответствует ожиданиям народа и выдержит испытание историей".

"Китай и Европа должны улучшить коммуникацию, укрепить взаимное доверие и углубить сотрудничество, обеспечивая миру больше стабильности и определенности", - сказал Си.

Президенты ЕС проведут переговоры с Си в четверг, а также встретятся с премьер-министром Китая Ли Цяном.

Лидеры ЕС посетят Китай и Японию: чего ожидают от визитов22.07.25, 15:12 • 2884 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Ли Цян
Антониу Кошта
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Европейская комиссия
Европейский совет
Пекин
Европейский Союз
Брюссель
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9