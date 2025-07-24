ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины

Лидеры ЕС призвали главу Китая Си Цзиньпина оказать давление на россию, чтобы она прекратила войну рф против Украины, признав, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "переломного момента", пишет УНН со ссылкой на Politico.

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Эти острые заявления, подчеркнувшие глубокую напряженность в отношениях между ЕС и Китаем, прозвучали в четверг в начале саммита, посвященного 50-летию дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта отправились в Пекин, чтобы встретиться с китайским лидером Си - после того, как сам Си отклонил приглашение поехать в Брюссель на это мероприятие.

ЕС и Китай находятся на "переломном моменте" в своих отношениях, сказала фон дер Ляйен Си в своем вступительном слове в Пекине. "С углублением нашего сотрудничества также усиливались дисбалансы", - отметила она. И добавила, что "для Китая и Европы жизненно важно признать наши соответствующие озабоченности и предложить реальные решения".

В своем вступительном слове президент Совета ЕС Кошта также указал на дисбаланс в экономических отношениях, заявив: "Нам нужен конкретный прогресс в вопросах, связанных с торговлей и экономикой. И мы оба хотим, чтобы наши отношения были сбалансированными, взаимными и взаимовыгодными".

И он раскритиковал Пекин за роль, которую он сыграл в полномасштабном вторжении рф в Украину.

Как постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мы призываем Китай использовать свое влияние на россию, чтобы она соблюдала Устав ООН и чтобы прекратила свою агрессивную войну против Украины - сказал Кошта.

На прошлой неделе ЕС включил два китайских банка в свои последние санкции против рф, что побудило Пекин выразить "решительное недовольство и решительную оппозицию" "вопиющему" шагу.

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Си в своем выступлении согласился, что отношения между ЕС и Китаем находятся на "критическом этапе".

Он назвал Китай и ЕС "двумя большими парнями" на мировой арене, которые должны "сделать правильный стратегический выбор, который соответствует ожиданиям народа и выдержит испытание историей".

"Китай и Европа должны улучшить коммуникацию, укрепить взаимное доверие и углубить сотрудничество, обеспечивая миру больше стабильности и определенности", - сказал Си.

Президенты ЕС проведут переговоры с Си в четверг, а также встретятся с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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