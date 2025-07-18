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Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ и назвал затронутые секторы
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Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ и назвал затронутые секторы
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Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ и назвал затронутые секторы

Киев • УНН

 • 4300 просмотра

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цен на нефть, запрет транзакций с «Северным потоком» и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ и назвал затронутые секторы

Совет Европейского Союза официально подтвердил одобрение 18-го пакета санкций ЕС против РФ, перечислив, что туда вошло, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые сильно бьют по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также по торговле с ЕС, и обеспечивают ответственность за продолжение агрессии России против Украины. Кроме того, Совет (ЕС) дополнил пакет, согласовав дальнейшие меры в отношении Беларуси

- сообщили в Совете ЕС.

Как указано, Совет ЕС согласовал значительный список из 55 субъектов, который "включает 14 физических и 41 юридическое лицо, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Таким образом, общее количество превысило 2500.

Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18.07.25, 11:28 • 37916 просмотров

Энергетика

Сегодняшним пакетом ЕС ограничивает доходы России от энергоносителей через ряд различных мер.

ЕС снижает потолок цены на нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель, чтобы привести ее в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и внедряет автоматический и динамический механизм корректировки потолка цены на нефть и обеспечения ее эффективности

- говорится в сообщении.

Экспорт нефти, как и раньше, составляет треть доходов российского правительства, напомнили в евроинституции.

ЕС также вводит дополнительные санкции по всей цепочке создания стоимости "теневого флота". "Еще 105 судам будет запрещен доступ к портам и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками, в результате чего общее количество судов, подлежащих санкциям, достигнет 444", - сказано в сообщении.

"Полномасштабные санкции (замораживание активов, запреты на поездки, запреты на предоставление ресурсов) направлены против российских и международных компаний, управляющих судами "теневого флота", трейдеров российской сырой нефти и крупного клиента теневого флота - нефтеперерабатывающего завода в Индии, основным акционером которого является "роснефть". Впервые ЕС также включает список капитана судна "теневого флота", а также частного оператора международного реестра флагов. Наконец, в сегодняшние списки включена одна компания из российского сектора СПГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, поступающих из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, тем самым предотвращая попадание российской сырой нефти на рынок ЕС через "черный ход".

ЕС также вводит полный запрет на транзакции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2", включая поставки товаров или услуг, что препятствует завершению строительства, обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Также Совет ЕС принял решение "отменить исключение для импорта нефти из России в Чехию".

Банковское дело

ЕС ужесточает запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями на базе ЕС некоторым российским банкам до полного запрета на транзакции. Это будет применяться к 22 дополнительным российским банкам в дополнение к 23 банкам, которые уже подпадают под запрет.

ЕС снижает порог для санкций в отношении финансово-кредитных учреждений третьих стран и поставщиков услуг с криптоактивами, которые срывают санкционные меры против России, поддерживают агрессивную войну России или связаны с Системой передачи финансовых сообщений (СПФП), российской альтернативной службой финансовых сообщений, разработанной центральным банком России и используемой для защиты российских банков от влияния санкций ЕС.

ЕС также расширяет запрет на транзакции для таких финансово-кредитных учреждений и поставщиков услуг с криптоактивами. Также был расширен запрет на транзакции для операторов третьих стран, которые обходят запреты, связанные с нефтью.

Кроме того, вводится запрет на осуществление любых сделок с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его субфондами и компаниями. Совет ЕС разработал инструмент для распространения такого запрета на определенные компании, в которые РФПИ инвестировал, а также на организации, предоставляющие инвестиционные или другие финансовые услуги самому РФПИ. Такие компании и финансовые учреждения будут отбираться Советом ЕС; четыре российские организации, в которые РФПИ инвестировал, уже включены в список. Эта мера дополнительно ограничивает доступ России к мировым финансовым рынкам и иностранной валюте.

Также Совет ЕС вводит новый запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт систем управления программным обеспечением и программного обеспечения, предназначенного для определенных целей в банковском и финансовом секторе.

Военная промышленность

С целью ограничения военного потенциала России, Совет ЕС вводит дальнейшие полноценные санкции против поставщиков российского военно-промышленного комплекса, включая три компании, базирующиеся в Китае и продающие товары, используемые на поле боя. Эти меры направлены на дальнейшее ограничение доступа России к товарам и технологиям. Кроме того, пакет охватывает восемь компаний, работающих в белорусском военно-промышленном комплексе, который поддерживает военные усилия России.

26 новых компаний будут подпадать под более строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, включая те, что могут способствовать технологическому усовершенствованию оборонного и безопасного сектора России. 11 из этих компаний расположены в третьих странах, помимо России (семь в Китае и Гонконге, а четыре в Турции), и были причастны к обходу экспортных ограничений, в частности в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, ЕС согласовал дальнейшие экспортные запреты на более чем 2,5 миллиарда евро. Перечень таких товаров, способствующих технологическому усовершенствованию российского сектора обороны и безопасности, теперь будет включать товары для разработки и производства российских военных систем, таких как станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и составные химические вещества для топлива. Кроме того, существующий запрет на транзит через территорию России расширяется, чтобы охватить отдельные экономически важные товары, используемые для строительства и транспорта.

Ответственность

Совет вводит санкции против еще одного лица, активно участвующего в "военном образовании" украинских детей Россией. Это доводит общее количество подсанкционных субъектов, связанных с депортацией и идеологической обработкой украинских детей, до более чем 90. В пакете также перечислены несколько российских посредников на оккупированных территориях, включая лицо, ответственное за манипулирование украинским культурным наследием, еще одного ведущего российского бизнесмена и известного российского пропагандиста.

Беларусь

В дополнение к 8 новым субъектам, связанным с белорусским военным комплексом, сегодняшний пакет также дополнительно отражает меры, введенные в отношении торговли Беларуси, те, что введены в отношении России.

Кроме того, запрет на специализированные сервисы финансовых сообщений превращается в полный запрет транзакций, а также вводится эмбарго на импорт оружия из Беларуси.

Другое

ЕС также вводит меры для защиты стран-членов блока от незаконных арбитражных производств по двусторонним инвестиционным договорам (ДИД), инициированных российскими компаниями и физическими лицами, включая олигархов и их представителей.

"Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС", - отметили в Совете ЕС.

Зеленский о 18-м пакете санкций ЕС против рф: Украина готовит синхронизацию и новые ограничения18.07.25, 11:42 • 4602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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