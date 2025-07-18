Зеленский о 18-м пакете санкций ЕС против РФ: Украина готовит синхронизацию и новые ограничения

Украина оперативно готовит синхронизацию новых европейских санкций против России и новые решения о санкциях, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на утверждение в ЕС 18-го пакета санкций против РФ, пишет УНН.

Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось сделать сильнее 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. (...) Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции - написал Зеленский.

Президент выразил благодарность руководству ЕС. "Это нужное решение, и нужное именно сейчас как реагирование на то, что Россия сделала более жестокими удары по нашим городам и селам", - подчеркнул он.

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"18-й пакет санкций продолжает давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают функционировать такому финансированию убийств за счет нефти. Продолжим это давление", - отметил Глава государства.

"Также Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть - около 46 долларов за баррель. В координации с другими партнерами в мире будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это возможно. Уже знаем, как давить", - указал Президент.

"Отдельно хочу отметить решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводами системы "Северный поток", строительство которых было частью подготовки Путина к полномасштабной войне. Вся инфраструктура российской войны должна быть заблокирована", - отметил Зеленский.

"Слава Украине!" - написал Зеленский.