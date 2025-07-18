Зеленський про 18-й пакет санкції ЄС проти рф: Україна готує синхронізацію та нові обмеження

Україна оперативно готує синхронізацію нових європейських санкцій проти росії і нові рішення про санкції, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на затвердження у ЄС 18-го пакету санкцій проти рф, пише УНН.

Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. (...) Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції - як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції - написав Зеленський.

Президент висловив вдячність керівництву ЄС. "Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах", - наголосив він.

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"18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск", - зазначив Глава держави.

"Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту - близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", - вказав Президент.

"Окремо хочу відзначити рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки путіна до повномасштабної війни. Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована", - зауважив Зеленський.

"Слава Україні!" - написав Зеленський.

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