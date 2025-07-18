Зеленський про 18-й пакет санкції ЄС проти рф: Україна готує синхронізацію та нові обмеження

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф
08:28 • 2172 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф
07:05 • 29369 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
05:41 • 36698 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 193663 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 147321 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 123984 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 10:24 • 127634 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 111930 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 493677 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 173237 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.6м/с
74%
746мм
Популярнi новини
москву атакують безпілотники: росіяни скаржаться на звуки вибухів, аеропорт Внуково ввів план "Килим"17 липня, 23:40 • 59937 перегляди
Німецькі політики закликають взяти під нагляд спецслужб партію "подруги путіна"18 липня, 01:34 • 36702 перегляди
Окупанти отримали мільйони доларів від продажу відібраного українського майна в Криму - ISW18 липня, 02:05 • 49139 перегляди
Нічна атака дронів на Запоріжжя: виникли пожежі, є руйнування та поранений02:58 • 58847 перегляди
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату05:33 • 28621 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 193659 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 164032 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 175125 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 357750 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 493676 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Словаччина
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 56485 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 67757 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 183818 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 245283 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 258475 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
Truth Social
Brent
MIM-104 Patriot

Зеленський про 18-й пакет санкції ЄС проти рф: Україна готує синхронізацію та нові обмеження

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Президент Зеленський повідомив про підготовку синхронізації європейських санкцій та нових рішень щодо санкцій в Україні. Це відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС, який посилює тиск на російський танкерний флот та обмежує ціну на нафту.

Зеленський про 18-й пакет санкції ЄС проти рф: Україна готує синхронізацію та нові обмеження

Україна оперативно готує синхронізацію нових європейських санкцій проти росії і нові рішення про санкції, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на затвердження у ЄС 18-го пакету санкцій проти рф, пише УНН

Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. (...) Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції - як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції

- написав Зеленський.

Президент висловив вдячність керівництву ЄС. "Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах", - наголосив він.

У ЄС підтвердили схвалення 18-го пакету санкцій проти рф: які нові обмеження18.07.25, 09:51 • 5248 переглядiв

"18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск", - зазначив Глава держави.

"Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту - близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", - вказав Президент.

"Окремо хочу відзначити рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки путіна до повномасштабної війни. Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована", - зауважив Зеленський.

"Слава Україні!" - написав Зеленський.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18.07.25, 11:28 • 2150 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Північний потік
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9