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Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
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Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
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Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори

Київ • УНН

 • 4386 перегляди

Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти Росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.

Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори

Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф, перелічивши, що туди увійшло, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які сильно вдаряють по енергетичному, банківському та військовому секторах росії, а також по торгівлі з ЄС, та забезпечують відповідальність за продовження агресії росії проти України. Крім того, Рада (ЄС) доповнила пакет, узгодивши подальші заходи щодо білорусі

- повідомили в Раді ЄС.

Як вказано, Рада ЄС погодила значний список із 55 суб'єктів, що "включає 14 фізичних та 41 юридичну особу, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Таким чином, загальна кількість перевищила 2500.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18.07.25, 11:28 • 37990 переглядiв

Енергетика

Сьогоднішнім пакетом ЄС обмежує доходи росії від енергоносіїв через низку різних заходів.

ЄС знижує стелю ціни на нафту з 60 до 47,6 долара за барель, щоб привести її у відповідність до поточних світових цін на нафту, та впроваджує автоматичний та динамічний механізм коригування стелі ціни на нафту та забезпечення її ефективності

- ідеться у повідомленні.

Експорт нафти, як і раніше, становить третину доходів російського уряду, нагадали у євроінституції.

ЄС також запроваджує додаткові санкції по всьому ланцюжку створення вартості "тіньового флоту". "Ще 105 суднам буде заборонено доступ до портів і надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями, у результаті чого загальна кількість суден, що підлягають санкціям, досягне 444", - сказано у повідомленні.

"Повномасштабні санкції (заморожування активів, заборони на поїздки, заборони на надання ресурсів) спрямовані проти російських та міжнародних компаній, які управляють суднами "тіньового флоту", трейдерів російської сирої нафти та великого клієнта тіньового флоту - нафтопереробного заводу в Індії, основним акціонером якого є "роснефть". Вперше ЄС також включає список капітана судна "тіньового флоту", а також приватного оператора міжнародного реєстру прапорів. Нарешті, до сьогоднішніх списків включено одну компанію з російського сектору СПГ", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, ЄС запроваджує заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти, що надходять із будь-яких третіх країн, за винятком Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та США, тим самим запобігаючи потраплянню російської сирої нафти на ринок ЄС через "чорний хід".

ЄС також запроваджує повну заборону на транзакції щодо "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2", включаючи постачання товарів чи послуг, що перешкоджає завершенню будівництва, обслуговування, експлуатації та будь-якому майбутньому використанню трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Також Рада ЄС ухвалила рішення "скасувати виняток для імпорту нафти з росії до Чехії".

Банківська справа

ЄС посилює заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями на базі ЄС деяким російським банкам до повної заборони на транзакції. Це застосовуватиметься до 22 додаткових російських банків на додаток до 23 банків, які вже підпадають під заборону.

ЄС знижує поріг для санкцій щодо фінансово-кредитних установ третіх країн та постачальників послуг з криптоактивами, які зривають санкційні заходи проти росії, підтримують агресивну війну росії або пов'язані з Системою передачі фінансових повідомлень (СПФП), російською альтернативною службою фінансових повідомлень, що розроблена центральним банком росії та використовується для захисту російських банків від впливу санкцій ЄС.

ЄС також розширює заборону на транзакції для таких фінансово-кредитних установ і постачальників послуг з криптоактивами. Також було розширено заборону на транзакції для операторів третіх країн, які обходять заборони, пов'язані з нафтою.

Крім того, запроваджується заборона на здійснення будь-яких угод з російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), його субфондами та компаніями. Рада ЄС розробила інструмент для поширення такої заборони на певні компанії, в які РФПІ інвестувала, а також на організації, що надають інвестиційні чи інші фінансові послуги самому РФПІ. Такі компанії та фінансові установи відбиратимуться Радою ЄС; чотири російські організації, в які РФПІ інвестував, уже включені до списку. Цей захід додатково обмежує доступ росії до світових фінансових ринків та іноземної валюти.

Також Рада ЄС вводить нову заборону на продаж, постачання, передачу та експорт систем управління програмним забезпеченням та програмного забезпечення, призначеного для певних цілей у банківському та фінансовому секторі.

Військова промисловість

З метою обмеження військового потенціалу росії, Рада ЄС запроваджує подальші повноцінні санкції проти постачальників російського військово-промислового комплексу, включаючи три компанії, що базуються в Китаї та продають товари, що використовуються на полі бою. Ці заходи спрямовані на подальше обмеження доступу росії до товарів і технологій. Окрім того, пакет охоплює вісім компаній, що працюють у білоруському військово-промисловому комплексі, який підтримує військові зусилля росії.

26 нових компаній підпадатимуть під суворіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного використання, включаючи ті, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню оборонного та безпекового сектору росії. 11 із цих компаній розташовані в третіх країнах, окрім росії (сім у Китаї та Гонконзі, а чотири в Туреччині), і були причетні до обходу експортних обмежень, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Окрім того, ЄС погодив подальші експортні заборони на понад 2,5 мільярда євро. Перелік таких товарів, що сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, тепер включатиме товари для розробки та виробництва російських військових систем, таких як верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) та складові хімічні речовини для палива. Окрім того, існуюча заборона на транзит через територію росії розширюється, щоб охопити окремі економічно важливі товари, що використовуються для будівництва та транспорту.

Відповідальність

Рада запроваджує санкції проти ще однієї особи, яка активно бере участь у "військовій освіті" українських дітей росією. Це доводить загальну кількість підсанкційних суб'єктів, пов'язаних з депортацією та ідеологічною обробкою українських дітей, до понад 90. У пакеті також перелічено кількох російських посередників на окупованих територіях, включаючи особу, відповідальну за маніпулювання українською культурною спадщиною, ще одного провідного російського бізнесмена та відомого російського пропагандиста.

білорусь

На додаток до 8 нових суб'єктів, пов'язаних з білоруським військовим комплексом, сьогоднішній пакет також додатково відображає заходи, введені щодо торгівлі білорусі, ті, що введені щодо росії.

Окрім того, заборона на спеціалізовані сервіси фінансових повідомлень перетворюється на повну заборону транзакцій, а також запроваджується ембарго на імпорт зброї з білорусі.

Інше

ЄС також запроваджує заходи для захисту країн-членів блоку від незаконних арбітражних проваджень за двосторонніми інвестиційними договорами (ДІД), ініційованих російськими компаніями та фізичними особами, включаючи олігархів та їхніх представників.

"Відповідні правові акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС", - зазначили у Раді ЄС.

Зеленський про 18-й пакет санкції ЄС проти рф: Україна готує синхронізацію та нові обмеження18.07.25, 11:42 • 4604 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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