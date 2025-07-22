Лидеры ЕС посетят Китай и Японию: чего ожидают от визитов

На этой неделе европейские лидеры встретятся со своими японскими и китайскими коллегами. Однако в ЕС сейчас мало ожиданий от встречи с представителями Китая, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе посетят Азию, где сначала встретятся с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в среду в Токио, а затем с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном в четверг в Пекине.

В частности, в Японии лидеры ЕС планируют подписать соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности и экономической безопасности. Об этом заявили европейские чиновники на условиях анонимности. Однако от саммита в Пекине не ожидается совместного заявления, сказали чиновники.

Европейская делегация не ожидает от китайской встречи никаких существенных договоренностей, стремясь лишь к "предметному, открытому, прямому, доброму и конструктивному разговору". Европа надеется четко дать понять, что она хочет, чтобы Пекин сделал для исправления нестабильных экономических отношений и восстановления баланса связей - сказал один из чиновников.

В то же время, Брюссель еще не решил, готов ли он пойти на уступки Китаю в рамках более широкого предложения ЕС, чтобы избежать введения Дональдом Трампом масштабных пошлин на европейский экспорт. Об этом сообщает euractiv.com.

Напомним

Президент США Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях мероприятия АТЭС в Южной Корее. Данное мероприятие состоится на фоне попыток Вашингтона и Пекина договориться о прекращении таможенной войны.