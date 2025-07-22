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Лідери ЄС відвідають Китай і Японію: чого очікують від візитів

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніо Коста зустрінуться з лідерами Японії та Китаю. У Токіо планують підписати угоди про співпрацю в оборонній промисловості та економічній безпеці, тоді як від саміту в Пекіні не очікується суттєвих домовленостей.

Лідери ЄС відвідають Китай і Японію: чого очікують від візитів

Цього тижня європейські лідери зустрінуться зі своїми японськими і китайськими колегами. Однак у ЄС наразі мало очікувань від зустрічі з представниками Китаю, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Коста цього тижня відвідають Азію, де спочатку зустрінуться з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою в середу в Токіо, а потім з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном в четвер у Пекіні.

Зокрема, у Японії лідери ЄС планують підписати угоди про співпрацю в оборонній промисловості та економічну безпеку. Про це заявили європейські чиновники на умовах анонімності. Однак від саміту в Пекіні не очікується спільної заяви, сказали чиновники.

Європейська делегація не очікує від китайської зустрічі жодних суттєвих домовленостей, прагнучі лише "предметної, відкритої, прямої, доброї та конструктивної розмови". Європа сподівається чітко дати зрозуміти, що вона хоче, щоб Пекін зробив для виправлення нестабільних економічних відносин і відновлення балансу зв'язків

 - сказав один з чиновників.

Водночас, Брюссель ще не вирішив, чи готовий він піти на поступки Китаю в рамках ширшої пропозиції ЄС, щоб уникнути запровадження Дональдом Трампом масштабних мит на європейський експорт. Про це повідомляє euractiv.com.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях заходу АТЕС у Південній Кореї. Даний захід відбудеться  на тлі спроб Вашингтона та Пекіна домовитися про припинення митної війни.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Лі Цян
Антоніу Кошта
Токіо
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Японія
Урсула фон дер Ляєн
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