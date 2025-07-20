Трамп та Сі Цзіньпін можуть зустрітися на саміті АТЕС у Південній Кореї - South China Morning Post

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях заходу АТЕС у Південній Кореї. Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

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Президент США Дональд Трамп може відвідати Китай перед участю в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованому на 30 жовтня - 1 листопада, або зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях заходу в Південній Кореї. Про це повідомила в неділю газета South China Morning Post з посиланням на численні джерела.

Наразі Вашингтон та Пекін намагаються домовитися про припинення митної війни, яка посилилася в останні місяці та порушує роботу світової торгівлі та ланцюгів поставок.

Нагадаємо

Китай розглядає можливість запрошення Дональда Трампа на вересневий парад з нагоди закінчення Другої світової війни.

Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні спецслужби у шахрайському вивезенні рідкісних земельних металів, що мають стратегічне значення.

Експорт рідкоземельних магнітів з Китаю до Сполучених Штатів у червні зріс більш ніж у сім разів порівняно з травневим рівнем.