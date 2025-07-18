У Китаї допустили, що Сі Цзіньпін може зібрати саміт із Трампом і путіним - The Times

У Китаї допустили, що лідер країни Сі Цзіньпін запросить президента США Дональда Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і російський диктатор володимир путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера. Про це пише The Times, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і путіним.

Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня? Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це то світ отримає потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності - заявив Цзінь Цаньжун, один із найвідоміших китайських коментаторів-націоналістів.

Як нагадує The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін надіслали один одному запрошення про візити, хоча й не призначали дати. Саміт у рамках військових заходів став би гарним приводом для зустрічі.

Зазначається, що Сі Цзіньпін розглядає урочистість як спосіб наголосити на солідарності з колишніми союзниками, зокрема з росією, яка, будучі частиною СРСР, зазнала величезних втрат у Другій світовій війні.

Тайванський аналітик Вень-Ті Сун заявив, що цей захід також стане корисним способом відволікти націю від політичних проблем, включно з млявим економічним спадом.

Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання - заявив експерт.

Водночас із цієї ж причини радники Трампа можуть переконати його не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів, особливо Сі Цзіньпіна, пише видання.

Нагадаємо

Китай вважає переговори та діалог єдиним життєздатним варіантом припинення російсько-української війни. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив про це у відповідь на погрози вторинними санкціями.