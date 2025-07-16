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Завершення російсько-української війни: Китай назвав "єдиний життєздатний варіант"

Київ • УНН

 • 2312 перегляди

Китай вважає переговори та діалог єдиним життєздатним варіантом припинення російсько-української війни. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив про це у відповідь на погрози вторинними санкціями.

Завершення російсько-української війни: Китай назвав "єдиний життєздатний варіант"

Влада Китаю вважає переговори і діалог єдиним життєздатним варіантом припинення російсько-української війни. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, передає УНН з посиланням на Global Times News.

Деталі

Ця заява пролунала у відповідь на заяву Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він сказав, що такі країни, як Бразилія, Китай та Індія, можуть дуже сильно постраждати від вторинних санкцій, якщо вони продовжуватимуть вести бізнес з росією.

Китай вважає, що діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням кризи в Україні. Ми категорично виступаємо проти всіх незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції

– заявив речник МЗС Китаю.

Разом з тим, дипломат прокоментував і наслідки "тарифних війн" з боку президента США Дональда Трампа. Він заявив, що "у тарифних війнах немає переможців".

Примус і тиск не можуть вирішити фундаментальні питання. Ми закликаємо всі сторони сприяти створенню умов, що сприяють політичному врегулюванню кризи, та робити більш суттєвий внесок у мирні переговори

- сказав Лінь Цзянь.

Нагадаємо

Китай "пообіцяв посилити свою підтримку росії" після того, як президент США Дональд Трамп погрожував запровадити мита на торгівельних партнерів кремля.

Також УНН повідомляв, що Пекін не може дозволити поразку росії у війні проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ван Ї (політик)
Марк Рютте
НАТО
Бразилія
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
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