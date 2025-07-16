Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"

Власти Китая считают переговоры и диалог единственным жизнеспособным вариантом прекращения российско-украинской войны. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает УНН со ссылкой на Global Times News.

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Это заявление прозвучало в ответ на заявление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он сказал, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут очень сильно пострадать от вторичных санкций, если они будут продолжать вести бизнес с россией.

Китай считает, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением кризиса в Украине. Мы категорически выступаем против всех незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции – заявил представитель МИД Китая.

Вместе с тем, дипломат прокомментировал и последствия "тарифных войн" со стороны президента США Дональда Трампа. Он заявил, что "в тарифных войнах нет победителей".

Принуждение и давление не могут решить фундаментальные вопросы. Мы призываем все стороны способствовать созданию условий, способствующих политическому урегулированию кризиса, и делать более существенный вклад в мирные переговоры - сказал Линь Цзянь.

Напомним

Китай "пообещал усилить свою поддержку россии" после того, как президент США Дональд Трамп угрожал ввести пошлины на торговых партнеров Кремля.

Также УНН сообщал, что Пекин не может позволить поражение россии в войне против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.