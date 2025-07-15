Китай заговорив про посилення підтримки рф після погроз Трампа

Китай "пообіцяв посилити свою підтримку росії" після того, як президент США Дональд Трамп погрожував запровадити мита на торговельних партнерів москви, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що дві країни повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" після зустрічі з міністром закордонних справ росії в Пекіні.

У понеділок президент США пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на основних торговельних партнерів росії, включаючи Китай, якщо путін не підпише мирну угоду протягом 50 днів.

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Сі заявив після зустрічі з сергієм лавровим у вівторок, що довіра між Китаєм та росією стала "глибшою", і дві держави "створюють модель для нового типу міжнародних відносин".

Пекін, дипломатичний та економічний союзник москви, стверджує, що дотримується нейтралітету в конфлікті між росією та Україною, зазначає видання.

"Міністр закордонних справ Китаю заявив, що не може дозволити собі програшу росії у війні, оскільки боїться, що Вашингтон тоді переключить свою увагу на Пекін", згідно з витоком повідомлень про зустріч з посадовцями ЄС, пише The Telegraph.

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