Китай заговорил об усилении поддержки рф после угроз Трампа

Китай "пообещал усилить свою поддержку россии" после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на торговых партнеров москвы, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что две страны должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" после встречи с министром иностранных дел россии в Пекине.

В понедельник президент США пригрозил ввести 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров россии, включая Китай, если путин не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.

Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине

Си заявил после встречи с сергеем лавровым во вторник, что доверие между Китаем и россией стало "глубже", и два государства "создают модель для нового типа международных отношений".

Пекин, дипломатический и экономический союзник москвы, утверждает, что придерживается нейтралитета в конфликте между россией и Украиной, отмечает издание.

"Министр иностранных дел Китая заявил, что не может позволить себе проигрыша россии в войне, поскольку боится, что Вашингтон тогда переключит свое внимание на Пекин", согласно утечке сообщений о встрече с чиновниками ЕС, пишет The Telegraph.

Китай заявил ЕС, что не допустит поражения РФ в войне против Украины