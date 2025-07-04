Министр иностранных дел Китая Ван И во время четырехчасовых переговоров с главной дипломаткой Европейского Союза Каей Каллас заявил, что Пекин не может позволить поражение России в войне против Украины. Об этом информирует South China Morning Post со ссылкой на нескольких лиц, осведомленных о ходе переговоров, передает УНН.

Детали

По информации источников издания, во время закрытой встречи с Каллас, глава МИД Китая заявил, что поражение России является для Пекина неприемлемым. Отмечается, что Ван объяснил такую позицию опасением, что США тогда полностью переключат свое внимание на Китай.

Это заявление фактически подтверждает то, что многие в Брюсселе считают реальной позицией Пекина, хотя официально Китай продолжает утверждать, что он "не является стороной этого конфликта".

Вместе с тем, по словам собеседников издания, Ван категорически отверг обвинения в финансовой или военной поддержке России. Он отметил, что если бы Китай действительно помогал Москве, "война уже давно завершилась бы".

Как сообщили источники, во время напряженной четырехчасовой дискуссии Ван неоднократно читал Каллас "исторические лекции".

Напомним

Китай наращивает поставки беспилотников в РФ, одновременно уменьшая их продажу Украине и западным странам. РФ использует китайскую технику, а Пекин не прекращает попытки вербовать китайцев в военные части.

Действия и заявления Трампа указывают на желание распределить сферы влияния между США, Россией и Китаем. Это может быть выгодно для Китая и России, которые стремятся уменьшить присутствие США в мире.

Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и россии как "самый большой вызов миру"