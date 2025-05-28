Трамп прагне поділити світ між США, росією та Китаєм - NYT
Київ • УНН
Дії та заяви Трампа вказують на бажання розподілити сфери впливу між США, росією та Китаєм. Це може бути вигідно для Китаю і росії, які прагнуть зменшити присутність США у світі.
Президент США Дональд Трамп своїми діями і заявами прагне розподілити сфери світового впливу між Сполученими Штатами, росією і Китаєм. Про це йдеться в публікації The New York Times, передає УНН.
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Як зазначає видання, це було б поверненням до імперського правління 19-го століття. Трамп критикував союзників США і говорив про необхідність виведення американських військ з інших країн світу.
Для Китаю і росії це може бути вигідним, оскільки вони прагнуть зменшити присутність США в інших країнах, зокрема в Європі і Азії.
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За словами професорки міжнародної політики у Школі Флетчера Університету Тафтса Моніки Даффі Тофт, лідери США, Китаю і росії прагнуть "уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим". Водночас історик зовнішньої політики США з Фонду Карнегі Стівен Вертхайм вважає, що Трамп хоче розширити відкриту сферу впливу Америки у Західній півкулі.
Однак, як зазначає видання, створити сферу впливу в постімперську епоху непросто, навіть для наддержави, якими себе бачать США, Китай і росія.
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