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Трамп прагне поділити світ між США, росією та Китаєм - NYT

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Дії та заяви Трампа вказують на бажання розподілити сфери впливу між США, росією та Китаєм. Це може бути вигідно для Китаю і росії, які прагнуть зменшити присутність США у світі.

Трамп прагне поділити світ між США, росією та Китаєм - NYT

Президент США Дональд Трамп своїми діями і заявами прагне розподілити сфери світового впливу між Сполученими Штатами, росією і Китаєм. Про це йдеться в публікації The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, це було б поверненням до імперського правління 19-го століття. Трамп критикував союзників США і говорив про необхідність виведення американських військ з інших країн світу.

Для Китаю і росії це може бути вигідним, оскільки вони прагнуть зменшити присутність США в інших країнах, зокрема в Європі і Азії.

Трамп часто хвалить президента росії володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як сильних і розумних людей, які є його близькими друзями

 – йдеться в публікації.

За словами професорки міжнародної політики у Школі Флетчера Університету Тафтса Моніки Даффі Тофт, лідери США, Китаю і росії прагнуть "уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим". Водночас історик зовнішньої політики США з Фонду Карнегі Стівен Вертхайм вважає, що Трамп хоче розширити відкриту сферу впливу Америки у Західній півкулі.

Однак, як зазначає видання, створити сферу впливу в постімперську епоху непросто, навіть для наддержави, якими себе бачать США, Китай і росія.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Білий дім і президента США Дональда Трампа все ще більше дратує російський диктатор володимир путін, ніж лідер України.

Євген Устименко

Євген Устименко

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