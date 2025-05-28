Трамп стремится разделить мир между США, россией и Китаем - NYT
Киев • УНН
Действия и заявления Трампа указывают на желание распределить сферы влияния между США, россией и Китаем. Это может быть выгодно для Китая и россии, которые стремятся уменьшить присутствие США в мире.
Президент США Дональд Трамп своими действиями и заявлениями стремится распределить сферы мирового влияния между Соединенными Штатами, россией и Китаем. Об этом говорится в публикации The New York Times, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, это было бы возвращением к имперскому правлению 19-го века. Трамп критиковал союзников США и говорил о необходимости вывода американских войск из других стран мира.
Для Китая и россии это может быть выгодным, поскольку они стремятся уменьшить присутствие США в других странах, в частности в Европе и Азии.
Трамп часто хвалит президента россии владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина как сильных и умных людей, которые являются его близкими друзьями
По словам профессора международной политики в Школе Флетчера Университета Тафтса Моники Даффи Тофт, лидеры США, Китая и россии стремятся к "воображаемому прошлому, которое было бы более свободным и славным". В то же время историк внешней политики США из Фонда Карнеги Стивен Вертхайм считает, что Трамп хочет расширить открытую сферу влияния Америки в Западном полушарии.
Однако, как отмечает издание, создать сферу влияния в постимперскую эпоху непросто, даже для сверхдержавы, которыми себя видят США, Китай и россия.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белый дом и президента США Дональда Трампа все еще больше раздражает российский диктатор владимир путин, чем лидер Украины.