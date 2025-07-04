Китай заявив ЄС, що не допустить поразки рф у війні проти Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час чотиригодинних переговорів з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас заявив, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України. Про це інформує South China Morning Post з посиланням на кількох осіб, обізнаних з перебігом переговорів, передає УНН.

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За інформацією джерел видання, під час закритої зустрічі з Каллас, очільник МЗС Китаю заявив, що поразка росії є для Пекіна неприйнятною. Зазначається, що Ван пояснив таку позицію побоюванням, що США тоді повністю переключать свою увагу на Китай.

Ця заява фактично підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає реальною позицією Пекіна, хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він "не є стороною цього конфлікту".

Разом з тим, за словами співрозмовників видання, Ван категорично відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії. Він зазначив, що якби Китай дійсно допомагав Москві, "війна вже давно завершилася б".

Як повідомили джерела, під час напруженої чотиригодинної дискусії Ван неодноразово читав Каллас "історичні лекції".

Нагадаємо

Китай нарощує постачання безпілотників до рф, одночасно зменшуючи їх продаж Україні та західним країнам. рф використовує китайську техніку, а Пекін не припиняє спроби вербувати китайців у військові частини.

Дії та заяви Трампа вказують на бажання розподілити сфери впливу між США, росією та Китаєм. Це може бути вигідно для Китаю і росії, які прагнуть зменшити присутність США у світі.

Європа розглядає загрозу з боку Китаю та росії як "найбільший виклик світові"