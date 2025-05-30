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Китай збільшує постачання дронів до росії, скоротивши продажі Україні та Заходу - ISW

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Китай нарощує постачання безпілотників до рф, одночасно зменшуючи їх продаж Україні та західним країнам. рф використовує китайську техніку, а Пекін не припиняє спроби вербувати китайців у військові частини.

Китай збільшує постачання дронів до росії, скоротивши продажі Україні та Заходу - ISW

Китай збільшує поставки безпілотників до росії, одночасно скорочуючи продажі українським і західним покупцям, що ще більше демонструє відверту підтримку Пекіном військових зусиль росії в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики нагадують про заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що КНР припинила продаж Києву квадрокоптерів Mavic, продовжуючи продавати дрони росії.

Заяви Зеленського узгоджуються з європейськими оцінками. ... КНР, схоже, скоротила поставки деяких компонентів безпілотників західним покупцям, одночасно збільшуючи поставки в росію

- зазначається у звіті.

За даними аналітиків, російські збройні сили використовують техніку китайського виробництва, при цьому Пекін не має наміру припиняти спроби росії вербувати громадян КНР у військові частини.

"росія створила спільні виробничі лінії з виробниками КНР для ударних безпілотників дальнього радіусу дії, подібних до Shahed, що підкреслює ступінь підтримки КНР військових зусиль росії", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив продаж дронів Києву та європейським країнам, продовжуючи постачання тільки до росії. Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Україна знайшла альтерниативу Mavic - зокрема, йдеться про FPV та ударні дрони.

Ефективність ударів збільшується: нова технологія у складі ЗСУ, дрон-матка на базі ШІ, вже нищить загарбників29.05.25, 15:33 • 2934 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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