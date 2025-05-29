Ефективність ударів збільшується: нова технологія у складі ЗСУ, дрон-матка на базі ШІ, вже нищить загарбників

Війська ворога вперше атаковано FPV-засобами на базі штучного інтелекту. За новацію відповідає український оборонний кластер Brave1. Дрони на базі ШІ вже "працюють" на полі бою.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал голови Міністерства цифрової трансформації України.

Михайло Федоров у себе на сторінці повідомив, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту.

Відстань дії - до 300 км. Саме на таку дальність дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони, які здатні автономно знаходити й уражати цілі:

За умов відстані у межах 100 км, дрон повертається назад для повторного використання.

Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

Все це - без GPS, пояснив керівник Мінцифри.

Він додав, що система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність.

Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.

УНН передавав, що в Україні розроблено нову технологію для дронів, яка має змінити хід бойових дій.

Вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами. Це новий геймченджер технологічної війни, який змінить хід бойових дій. І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою