Ефективність ударів збільшується: нова технологія у складі ЗСУ, дрон-матка на базі ШІ, вже нищить загарбників
Київ • УНН
Український оборонний кластер Brave1 створив дрон-матку на базі штучного інтелекту. Він доставляє FPV-дрони на відстань до 300 км, здатні автономно уражати цілі.
Війська ворога вперше атаковано FPV-засобами на базі штучного інтелекту. За новацію відповідає український оборонний кластер Brave1. Дрони на базі ШІ вже "працюють" на полі бою.
Передає УНН із посиланням на ТГ-канал голови Міністерства цифрової трансформації України.
Деталі
Михайло Федоров у себе на сторінці повідомив, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту.
Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.
Відстань дії - до 300 км. Саме на таку дальність дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони, які здатні автономно знаходити й уражати цілі:
- від ворожих літаків, ППО;
- до різноманітної інфраструктури.
За умов відстані у межах 100 км, дрон повертається назад для повторного використання.
Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.
Все це - без GPS, пояснив керівник Мінцифри.
Він додав, що система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність.
Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.
Нагадаємо
УНН передавав, що в Україні розроблено нову технологію для дронів, яка має змінити хід бойових дій.
Вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами. Це новий геймченджер технологічної війни, який змінить хід бойових дій. І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою
Критично важливі підприємства зможуть забронювати більше працівників: у Мінцифри пояснили, як працює нова система28.05.25, 17:27 • 2566 переглядiв