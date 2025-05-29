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Ефективність ударів збільшується: нова технологія у складі ЗСУ, дрон-матка на базі ШІ, вже нищить загарбників

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

Український оборонний кластер Brave1 створив дрон-матку на базі штучного інтелекту. Він доставляє FPV-дрони на відстань до 300 км, здатні автономно уражати цілі.

Ефективність ударів збільшується: нова технологія у складі ЗСУ, дрон-матка на базі ШІ, вже нищить загарбників

Війська ворога вперше атаковано FPV-засобами на базі штучного інтелекту. За новацію відповідає український оборонний кластер Brave1. Дрони на базі ШІ вже "працюють" на полі бою.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал голови Міністерства цифрової трансформації України.

Деталі

Михайло Федоров у себе на сторінці повідомив, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту. 

Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу.

- ідеться у повідомленні. 

Відстань дії - до 300 км. Саме на таку дальність дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони, які здатні автономно знаходити й уражати цілі:  

  • від ворожих літаків, ППО;
    • до різноманітної інфраструктури.

      За умов відстані у межах 100 км, дрон повертається назад для повторного використання.

      Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

      - інформує Михайло Федоров.

      Все це - без GPS, пояснив керівник Мінцифри.

      Він додав, що система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність.

      Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.

      Нагадаємо

      УНН передавав, що в Україні розроблено нову технологію для дронів, яка має змінити хід бойових дій.

      Вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами. Це новий геймченджер технологічної війни, який змінить хід бойових дій. І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою

      - заявляв міністр цифрової трансформації України.

      Критично важливі підприємства зможуть забронювати більше працівників: у Мінцифри пояснили, як працює нова система28.05.25, 17:27 • 2566 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      ВійнаТехнології
      Михайло Федоров
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