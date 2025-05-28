Критично важливі підприємства зможуть забронювати більше працівників: у Мінцифри пояснили, як працює нова система

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємствах зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Таким чином компанії можуть забронювати більше фахівців. Про це повідомили в Мінцифри, пише УНН.

Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 — мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер — 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер — 50 - пояснили в міністерстві.

У випадку, коли мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не беруться до уваги працівники, заброньовані в іншій компанії.

Хто може подати заявку на бронювання:

• юридичні особи або їхні філії;

• компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (тобто серед тих підприємств, які забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

• працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

• у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" — тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Як подати список на бронювання через Дію та підтвердити критичність підприємства можна дізнатись тут.

Також у Мінцифри нагадали, що послуга бронювання реалізується Міністерством економіки з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізацію послуги здійснено завдяки "Проєкту підтримки Дія", що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Кабміні не планують суттєвих змін до критеріїв та підходів бронювання працівників. Теперішні критерії задовільняють військових.