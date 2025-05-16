В уряді повідомили, чи планують зміни до критеріїв та підходів бронювання працівників

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
08:01 • 8610 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

07:49 • 21858 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 00:03 • 33942 перегляди

Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії

15 травня, 18:19 • 102045 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

15 травня, 16:24 • 183620 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 15:19 • 110508 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 141745 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 133123 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 175863 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 151430 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.8м/с
89%
748мм
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

16 травня, 01:06 • 49388 перегляди

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 47811 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 69342 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

03:59 • 84583 перегляди

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

06:30 • 15707 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 183638 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 180794 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 244621 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 309422 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 363759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 13665 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 55274 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 93692 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 121481 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 154667 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

В уряді повідомили, чи планують зміни до критеріїв та підходів бронювання працівників

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Найближчим часом суттєвих змін до критеріїв бронювання не буде, вони прозорі та зрозумілі. Критерії задовольняють військових, перегляду не планується.

В уряді повідомили, чи планують зміни до критеріїв та підходів бронювання працівників

В Кабміні не планують суттєвих змін до критеріїв та підходів бронювання працівників. Теперішні критерії задовільняють військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

Щодо бронювання, найближчим часом, ми не плануємо суттєвих змін до критеріїв та підходів бронювання. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, є прозорими, чіткими та зрозумілими. Спільно з військовими ми зараз дуже чітко відслідковуємо, як зараз відбувається бронювання, хто бронюється, в яких галузях… Ці критерії задовільняють військових, тому ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо

- заявив Шмигаль.

Уряд вніс зміни до порядку призову під час мобілізації: про що йдеться06.05.25, 18:15 • 22626 переглядiв

Доповнення

У квітні журналісту УНН заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявляв, що ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається.

Міністерства цифрової трансформації на початку квітня повідомляло, що статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі можуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв.

В міністерстві наголошували, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій - на вибір: 

  • сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);
    • валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів; 
      • стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів); 
        • вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;
          • рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;  
            • статус резидента Дія.City; 
              • постачальник електронних комунікаційних послуг: з використанням мереж  мобільного зв’язку (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або з використанням мереж фіксованого зв’язку (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс). 

                Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично  важливого йому потрібно виконати такі кроки: 

                • визначити профільний орган (для галузі енергетики - Міненерго, для сільського господарства - Мінагро, для резидентів Дія.City - Мінцифра тощо); 
                  • підготувати документи (фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості); 
                    • подати заяву до відповідного органу;
                      • дочекатися рішення; 
                        • отримати офіційне підтвердження.
                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

                          ВійнаПолітика
                          Міністерство аграрної політики та продовольства України
                          Міністерство енергетики України
                          Денис Шмигаль
                          Brent
                          $64.65
                          Bitcoin
                          $103,714.10
                          S&P 500
                          $5,912.15
                          Tesla
                          $341.53
                          Газ TTF
                          $35.09
                          Золото
                          $3,210.45
                          Ethereum
                          $2,601.63