В уряді повідомили, чи планують зміни до критеріїв та підходів бронювання працівників

В Кабміні не планують суттєвих змін до критеріїв та підходів бронювання працівників. Теперішні критерії задовільняють військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

Щодо бронювання, найближчим часом, ми не плануємо суттєвих змін до критеріїв та підходів бронювання. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, є прозорими, чіткими та зрозумілими. Спільно з військовими ми зараз дуже чітко відслідковуємо, як зараз відбувається бронювання, хто бронюється, в яких галузях… Ці критерії задовільняють військових, тому ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо - заявив Шмигаль.

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Доповнення

У квітні журналісту УНН заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявляв, що ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається.

Міністерства цифрової трансформації на початку квітня повідомляло, що статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі можуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв.

В міністерстві наголошували, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій - на вибір:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;

стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;

рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;

статус резидента Дія.City;

постачальник електронних комунікаційних послуг: з використанням мереж мобільного зв’язку (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або з використанням мереж фіксованого зв’язку (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс).

Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки:

визначити профільний орган (для галузі енергетики - Міненерго, для сільського господарства - Мінагро, для резидентів Дія.City - Мінцифра тощо);

підготувати документи (фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості);

подати заяву до відповідного органу;

дочекатися рішення;