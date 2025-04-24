$41.670.15
47.540.17
ukenru
У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників
Ексклюзив
16:02 • 9354 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

12:42 • 25470 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 46332 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

24 квітня, 08:13 • 84701 перегляди

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

23 квітня, 17:58 • 140369 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 168566 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 233522 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 109591 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 188684 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 61831 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
2.5м/с
43%
746 мм
Популярнi новини

Трамп ставить Європу перед вибором: підтримка України чи визнання анексії Криму - FT

24 квітня, 08:18 • 19467 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 50262 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 57353 перегляди

Перші хвилини після удару рф по Києву: Білошицький показав відео

12:26 • 27336 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

14:13 • 9304 перегляди
Публікації

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 57814 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 233522 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 134092 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 188684 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 140424 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Сіріл Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Південна Африка

Франція

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

15:17 • 5452 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

14:13 • 9812 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 50554 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 89656 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 54930 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

The New York Times

9K720 Iskander

КАБ-250

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

Київ • УНН

 • 9234 перегляди

У Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо відповідають критеріям, наприклад, зарплата від 20 тис.грн.

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається. У Мінекономіки задоволені тим, як пройшов процес перебронювання. Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Ми задоволені тим, як пройшов процес перебронювання, нові правила запрацювали. Є можливість для тих хто реально є критичними збільшити відсоток заброньованих. Комісія при Міноборони розглядає на скільки це важливо для оборони, для економіки й приймають відповідні рішення. Майже всі хто мав на це право по новим критеріям отримали критичність й можуть бронювати своїх співробітників

- розповів Кіндратів.

Також він прокоментував, чи плануються зміни щодо правил бронювання.

"Поки ніяких глобальних змін не передбачається", - заявив Кіндратів.

Доповнення

Міністерства цифрової трансформації на початку квітня повідомляло, що статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі можуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв.

В міністерстві наголошували, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій - на вибір: 

  • сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);
    • валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів; 
      • стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів); 
        • вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;
          • рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;  
            • статус резидента Дія.City; 
              • постачальник електронних комунікаційних послуг: з використанням мереж  мобільного зв’язку (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або з використанням мереж фіксованого зв’язку (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс). 

                Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично  важливого йому потрібно виконати такі кроки: 

                • визначити профільний орган (для галузі енергетики - Міненерго, для сільського господарства - Мінагро, для резидентів Дія.City - Мінцифра тощо); 
                  • підготувати документи (фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості); 
                    • подати заяву до відповідного органу;
                      • дочекатися рішення; 
                        • отримати офіційне підтвердження.
                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

                          ЕкономікаПолітика
                          Міністерство оборони України
                          Brent
                          $66.09
                          Bitcoin
                          $93,213.80
                          S&P 500
                          $5,445.59
                          Tesla
                          $253.43
                          Газ TTF
                          $33.58
                          Золото
                          $3,340.76
                          Ethereum
                          $1,764.60