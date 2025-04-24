У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається. У Мінекономіки задоволені тим, як пройшов процес перебронювання. Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Ми задоволені тим, як пройшов процес перебронювання, нові правила запрацювали. Є можливість для тих хто реально є критичними збільшити відсоток заброньованих. Комісія при Міноборони розглядає на скільки це важливо для оборони, для економіки й приймають відповідні рішення. Майже всі хто мав на це право по новим критеріям отримали критичність й можуть бронювати своїх співробітників - розповів Кіндратів.

Також він прокоментував, чи плануються зміни щодо правил бронювання.

"Поки ніяких глобальних змін не передбачається", - заявив Кіндратів.

Доповнення

Міністерства цифрової трансформації на початку квітня повідомляло, що статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі можуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв.

В міністерстві наголошували, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій - на вибір:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;

стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;

рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;

статус резидента Дія.City;

постачальник електронних комунікаційних послуг: з використанням мереж мобільного зв’язку (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або з використанням мереж фіксованого зв’язку (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс).

Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки: