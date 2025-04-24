В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

Никаких глобальных изменений в отношении правил бронирования работников не предвидится. В Минэкономики довольны тем, как прошел процесс перебронирования. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Мы довольны тем, как прошел процесс перебронирования, новые правила заработали. Есть возможность для тех, кто реально является критическими, увеличить процент забронированных. Комиссия при Минобороны рассматривает, насколько это важно для обороны, для экономики, и принимают соответствующие решения. Почти все, кто имел на это право по новым критериям, получили критичность и могут бронировать своих сотрудников - рассказал Киндратив.

Также он прокомментировал, планируются ли изменения в отношении правил бронирования.

"Пока никаких глобальных изменений не предвидится", - заявил Киндратив.

Дополнение

Министерства цифровой трансформации в начале апреля сообщало, что статус критически важного предприятия до 31 марта подтвердили более 23 тыс. компаний. Предприятия и в дальнейшем могут получить статус критического, что позволит забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев.

В министерстве подчеркивали, что статус критически важного предоставляется бизнесу, который отвечает трем критериям. Два обязательных - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий - на выбор:

уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);

валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

важное значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента Дія.City;

поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход более 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес).

Если бизнес отвечает всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги: