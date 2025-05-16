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В правительстве сообщили, планируют ли изменения в критерии и подходы бронирования работников

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В ближайшее время существенных изменений в критерии бронирования не будет, они прозрачные и понятные. Критерии удовлетворяют военных, пересмотра не планируется.

В правительстве сообщили, планируют ли изменения в критерии и подходы бронирования работников

В Кабмине не планируют существенных изменений в критерии и подходы бронирования работников. Нынешние критерии удовлетворяют военных. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Относительно бронирования, в ближайшее время, мы не планируем существенных изменений в критерии и подходы бронирования. Они очень четко выписаны, цифровизированы, являются прозрачными, четкими и понятными. Совместно с военными мы сейчас очень четко отслеживаем, как сейчас происходит бронирование, кто бронируется, в каких отраслях… Эти критерии удовлетворяют военных, поэтому мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем

- заявил Шмыгаль.

Правительство внесло изменения в порядок призыва во время мобилизации: о чем речь06.05.25, 18:15 • 22626 просмотров

Дополнение

В апреле журналисту УНН заместитель министра экономики Виталий Киндратив заявлял, что никаких глобальных изменений в правилах бронирования работников не предвидится.

Министерства цифровой трансформации в начале апреля сообщало, что статус критически важного предприятия до 31 марта подтвердили более 23 тыс. компаний. Предприятия и в дальнейшем могут получить статус критического, что даст возможность забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев.

В министерстве подчеркивали, что статус критически важного предоставляется бизнесу, который соответствует трем критериям. Два обязательных - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий - на выбор:

  • уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);
    • валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;
      • стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);
        • весомое значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;
          • уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;
            • статус резидента Дія.City;
              • поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход свыше 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес).

                Если бизнес соответствует всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:

                • определить профильный орган (для отрасли энергетики - Минэнерго, для сельского хозяйства - Минагро, для резидентов Дія.City - Минцифра и т.д.);
                  • подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности);
                    • подать заявление в соответствующий орган;
                      • дождаться решения;
                        • получить официальное подтверждение.
                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

                          Войнаполитика
                          Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
                          Министерство энергетики Украины
                          Денис Шмыгаль
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