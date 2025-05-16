В правительстве сообщили, планируют ли изменения в критерии и подходы бронирования работников

В Кабмине не планируют существенных изменений в критерии и подходы бронирования работников. Нынешние критерии удовлетворяют военных. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Относительно бронирования, в ближайшее время, мы не планируем существенных изменений в критерии и подходы бронирования. Они очень четко выписаны, цифровизированы, являются прозрачными, четкими и понятными. Совместно с военными мы сейчас очень четко отслеживаем, как сейчас происходит бронирование, кто бронируется, в каких отраслях… Эти критерии удовлетворяют военных, поэтому мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем - заявил Шмыгаль.

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Дополнение

В апреле журналисту УНН заместитель министра экономики Виталий Киндратив заявлял, что никаких глобальных изменений в правилах бронирования работников не предвидится.

Министерства цифровой трансформации в начале апреля сообщало, что статус критически важного предприятия до 31 марта подтвердили более 23 тыс. компаний. Предприятия и в дальнейшем могут получить статус критического, что даст возможность забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев.

В министерстве подчеркивали, что статус критически важного предоставляется бизнесу, который соответствует трем критериям. Два обязательных - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий - на выбор:

уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);

валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

весомое значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента Дія.City;

поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход свыше 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес).

Если бизнес соответствует всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:

определить профильный орган (для отрасли энергетики - Минэнерго, для сельского хозяйства - Минагро, для резидентов Дія.City - Минцифра и т.д.);

подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности);

подать заявление в соответствующий орган;

дождаться решения;