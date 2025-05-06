Правительство внесло изменения в порядок призыва во время мобилизации: о чем речь
Киев • УНН
Кабмин внес изменения в порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через Единый госреестр.
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. В частности, военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через Единый госреестр. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Предусмотрено отображение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке
Также, по его словам, уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
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Кроме того, Мельничук сообщил, что согласно внесенным изменениям:
• конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе;
• определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, не проходивших медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе;
• уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
• уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и т.д.
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