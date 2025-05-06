Военные смогут оформить отпуск онлайн: в "Армія+" добавили новые функции
Киев • УНН
В приложении "Армія+" появились новые электронные рапорты и раздел для справок, что упростит получение льгот. Добавлена возможность оформить отпуск по уходу за ребенком и получить справку УБД (участника боевых действий).
В приложении для военных "Армія+" добавили пять электронных рапортов и отдельный раздел для справок и выписок. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Детали
Теперь военнослужащие с помощью приложения смогут:
- Получить справку об участии в боевых действиях;
- Получить выписку из приказа;
- Получить выписку из послужного списка;
- Оформить отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
- Вернуться из отпуска, командировки или лечения.
Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно обновить приложение до последней версии, сообщила Черногоренко.
Новый месяц - новые рапорты в "Армія+". В мае добавили пять электронных рапортов и отдельный раздел для справок и выписок. Это упростит получение государственных гарантий для военнослужащих. Например, скидок на коммунальные услуги или на проезд в транспорте
Дополнительно
Как добавили в Минобороны, рапорты можно подать за несколько минут. В них содержатся исчерпывающие информационные справки, которые дают короткие и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта.
Услуга оформления рапортов в приложении "Армія+" появилась в августе 2024 года. За это время было полностью обработано 430 000 рапортов. Самые популярные - оздоровительные (31%), ежегодный отпуск (22%) и смена места службы (21.5%).
Напомним
В приложении "Резерв+" появятся новые функции. Среди них - отсрочка по постановлению ВВК, для родителей несовершеннолетнего ребенка, отображение данных об инвалидности и причинах нарушения учета.