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Военные смогут оформить отпуск онлайн: в "Армія+" добавили новые функции

Киев • УНН

 • 702 просмотра

В приложении "Армія+" появились новые электронные рапорты и раздел для справок, что упростит получение льгот. Добавлена возможность оформить отпуск по уходу за ребенком и получить справку УБД (участника боевых действий).

Военные смогут оформить отпуск онлайн: в "Армія+" добавили новые функции

В приложении для военных "Армія+" добавили пять электронных рапортов и отдельный раздел для справок и выписок. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

Теперь военнослужащие с помощью приложения смогут:

  • Получить справку об участии в боевых действиях;
    • Получить выписку из приказа;
      • Получить выписку из послужного списка;
        • Оформить отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
          • Вернуться из отпуска, командировки или лечения.

            Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно обновить приложение до последней версии, сообщила Черногоренко.

            Новый месяц - новые рапорты в "Армія+". В мае добавили пять электронных рапортов и отдельный раздел для справок и выписок. Это упростит получение государственных гарантий для военнослужащих. Например, скидок на коммунальные услуги или на проезд в транспорте

            – заявила заместитель министра.

            Дополнительно

            Как добавили в Минобороны, рапорты можно подать за несколько минут. В них содержатся исчерпывающие информационные справки, которые дают короткие и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта.

            Услуга оформления рапортов в приложении "Армія+" появилась в августе 2024 года. За это время было полностью обработано 430 000 рапортов. Самые популярные - оздоровительные (31%), ежегодный отпуск (22%) и смена места службы (21.5%).

            Напомним

            В приложении "Резерв+" появятся новые функции. Среди них - отсрочка по постановлению ВВК, для родителей несовершеннолетнего ребенка, отображение данных об инвалидности и причинах нарушения учета.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

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