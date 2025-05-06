Військові зможуть оформити відпустку онлайн: в "Армія+" додали нові функції

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський
12:34 • 1932 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 20896 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
10:24 • 24617 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
09:43 • 56933 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 43487 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 49026 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 90906 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 47437 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 40688 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 57702 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
55%
749 мм
Популярнi новини

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 60029 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 61045 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 42811 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 40662 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 23367 перегляди
Публікації

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 20905 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 56943 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 90910 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 115710 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 188012 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 23748 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 43190 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 61400 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 26133 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 90363 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Військові зможуть оформити відпустку онлайн: в "Армія+" додали нові функції

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

У застосунку "Армія+" з'явились нові електронні рапорти та розділ для довідок, що спростить отримання пільг. Додано можливість оформити відпустку для догляду за дитиною та отримати довідку УБД.

Військові зможуть оформити відпустку онлайн: в "Армія+" додали нові функції

У застосунку для військових "Армія+" додали п’ять електронних рапортів і окремий розділ для довідок та витягів. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає УНН.

Деталі

Тепер військовослужбовці за допомогою додатку зможуть:

  • Отримати довідку про участь у бойових діях;
    • Отримати витяг з наказу;
      • Отримати витяг з послужного списку;
        • Оформити відпустку для догляду за дитиною (до 3 років);
          • Повернутися з відпустки, відрядження чи лікування.

            Для того, щоб скористатись новим функціоналом, треба оновити застосунок до останньої версії, повідомила Черногоренко.

            Новий місяць — нові рапорти в "Армія+". У травні додали п’ять електронних рапортів і окремий розділ для довідок та витягів. Це спростить отримання державних гарантій для військовослужбовців. Наприклад, знижок на комунальні послуги чи на проїзд у транспорті

            – заявила заступник міністра.

            Додатково

            Як додали у Міноборони, рапорти можна подати у кілька хвилин. В них містяться вичерпні інформаційні довідки, які дають короткі та зрозумілі поради і пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту.

            Послуга оформлення рапортів у додатку "Армія+" з’явилась в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 430 000 рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21.5%).

            Нагадаємо

            У додатку "Резерв+" з'являться нові функції. Серед них - відстрочка за постановою ВЛК, для батьків неповнолітньої дитини, відображення даних про інвалідність та причин порушення обліку.

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            СуспільствоВійнаТехнології
            Міністерство оборони України
            Brent
            $61.58
            Bitcoin
            $93,814.00
            S&P 500
            $5,675.17
            Tesla
            $281.41
            Газ TTF
            $34.49
            Золото
            $3,386.91
            Ethereum
            $1,770.20