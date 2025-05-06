Військові зможуть оформити відпустку онлайн: в "Армія+" додали нові функції
Київ • УНН
У застосунку "Армія+" з'явились нові електронні рапорти та розділ для довідок, що спростить отримання пільг. Додано можливість оформити відпустку для догляду за дитиною та отримати довідку УБД.
У застосунку для військових "Армія+" додали п’ять електронних рапортів і окремий розділ для довідок та витягів. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає УНН.
Деталі
Тепер військовослужбовці за допомогою додатку зможуть:
- Отримати довідку про участь у бойових діях;
- Отримати витяг з наказу;
- Отримати витяг з послужного списку;
- Оформити відпустку для догляду за дитиною (до 3 років);
- Повернутися з відпустки, відрядження чи лікування.
Для того, щоб скористатись новим функціоналом, треба оновити застосунок до останньої версії, повідомила Черногоренко.
Новий місяць — нові рапорти в "Армія+". У травні додали п’ять електронних рапортів і окремий розділ для довідок та витягів. Це спростить отримання державних гарантій для військовослужбовців. Наприклад, знижок на комунальні послуги чи на проїзд у транспорті
Додатково
Як додали у Міноборони, рапорти можна подати у кілька хвилин. В них містяться вичерпні інформаційні довідки, які дають короткі та зрозумілі поради і пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту.
Послуга оформлення рапортів у додатку "Армія+" з’явилась в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 430 000 рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21.5%).
Нагадаємо
У додатку "Резерв+" з'являться нові функції. Серед них - відстрочка за постановою ВЛК, для батьків неповнолітньої дитини, відображення даних про інвалідність та причин порушення обліку.