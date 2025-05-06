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Уряд вніс зміни до порядку призову під час мобілізації: про що йдеться

Київ • УНН

 • 6244 перегляди

Кабмін вніс зміни до порядку призову на військову службу під час мобілізації. Військовозобов'язані та резервісти отримуватимуть направлення на медогляд через Єдиний держреєстр.

Уряд вніс зміни до порядку призову під час мобілізації: про що йдеться

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Зокрема, військовозобов’язані та резервісти отримуватимуть направлення на медогляд через Єдиний держреєстр. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку 

- написав Мельничук.

Також за його словами, уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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Окрім того, Мельничук повідомив, що згідно внесених змін:

• конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

• визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби;

• уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

• уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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