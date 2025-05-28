Критически важные предприятия смогут забронировать больше работников: в Минцифры объяснили, как работает новая система
Киев • УНН
В Украине расширены возможности бронирования работников: учитывают мобилизованных после 18 мая. Компании могут забронировать больше специалистов, обратившись в ТЦК для обновления данных.
В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что теперь в общее количество военнообязанных на предприятиях причисляют работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года. Таким образом компании могут забронировать больше специалистов. Об этом сообщили в Минцифры, пишет УНН.
Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 - мобилизованные после 18 мая. Ранее учитывались только 80. Теперь - 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь - 50
В случае, когда мобилизованные работники автоматически к общему количеству не причислялись, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечень не принимаются во внимание работники, забронированные в другой компании.
Кто может подать заявку на бронирование:
• юридические лица или их филиалы;
• компания должна быть в Едином перечне критически важных (то есть среди тех предприятий, которые обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);
• работники должны быть официально трудоустроены;
• в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" - то есть он работает в компании и не состоит на учете в ТЦК и СП.
Как подать список на бронирование через Дію и подтвердить критичность предприятия можно узнать здесь.
Также в Минцифры напомнили, что услуга бронирования реализуется Министерством экономики с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Модернизация услуги осуществлена благодаря "Проекту поддержки Дія", который внедряется Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Кабмине не планируют существенных изменений в критерии и подходы бронирования работников. Нынешние критерии удовлетворяют военных.