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Має змінити хід війни в Україні: Федоров анонсував нову оборонну розробку

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

В Україні розроблено нову технологію для дронів, яка має змінити хід бойових дій. За словами Федорова, це стане переломним моментом у технологічній війні.

Має змінити хід війни в Україні: Федоров анонсував нову оборонну розробку

Новий геймченджер технологічної війни, покликаний змінить хід бойових дій на фронті, розробили українські інженери. Технологія вже чекає на запуск серійного виробництва, заявив глава Мінцифри Михайло Федоров. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства у Telegram.

Деталі

Вже в роботі нова секретна технологія, яка теж повʼязана з дронами. Це новий геймченджер технологічної війни, який змінить хід бойових дій. І що швидше ми масштабуємо оборонну інновацію, то більше переваги отримаємо на полі бою

- заявив міністр.

За словами Федорова, за час повномасштабного вторгнення дрони стали технологією, що змінила "правила гри" у нав'язаній Україні війні. А Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів світу.

росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе "шахед-136", збільшуючи їх бойову частину - ЦПД20.05.25, 13:47 • 1820 переглядiв

Безпілотники існували й раніше, але зараз перетворилися на зброю, що знищує російську техніку за мільйони доларів. Це називається "ринкотворчі інновації", вони з’являються знизу, коли певні групи людей починають використовувати те, що вже існувало, але не застосовувалося для певних цілей

 - сказав Федоров.

За даними Мінцифри, за три роки кількість компаній, які займаються дронами, зросла із 7 до 500. Це результат системних трансформацій. Україна відкрила ринок та створила найкращі у світі умови для виробників. Далі масштабувала досвід на ринки РЕБ, НРК, боєприпасів і ракет.

Нагадаємо

СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.

Лілія Набока

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