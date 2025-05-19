СБУ дронами знищила ворожу РЛС та склади на платформах у Чорному морі: показали відео спецоперації
Київ • УНН
СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.
Служба безпеки України повідомила, що за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, пише УНН.
Деталі
У спецслужбі зазначили, що СБУ продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання.
Днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах
Спочатку, як зазначили у СБУ, "одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон".
Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці
"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", - зазначили у Службі безпеки України.
Доповнення
За даними СБУ, за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.