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СБУ дронами знищила ворожу РЛС та склади на платформах у Чорному морі: показали відео спецоперації

Київ • УНН

 • 720 перегляди

СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.

СБУ дронами знищила ворожу РЛС та склади на платформах у Чорному морі: показали відео спецоперації

Служба безпеки України повідомила, що за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, пише УНН.

Деталі

У спецслужбі зазначили, що СБУ продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання.

Днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах

- розповіли у СБУ у соцмережах.

Спочатку, як зазначили у СБУ, "одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон".

Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці

- повідомили у СБУ.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", - зазначили у Службі безпеки України.

Доповнення

За даними СБУ, за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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