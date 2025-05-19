СБУ дронами уничтожила вражескую РЛС и склады на платформах в Черном море: показали видео спецоперации
Киев • УНН
СБУ провела комбинированную спецоперацию, уничтожив вражескую РЛС "Нева" и склады на газодобывающих платформах в Черном море. В спецоперации использовали морские и воздушные дроны.
Служба безопасности Украины сообщила, что с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море, пишет УНН.
Детали
В спецслужбе отметили, что СБУ продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации для очистки акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.
На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах
Сначала, как отметили в СБУ, "одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон".
В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке
"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что никакому российскому хламу не место в Черном море", - отметили в Службе безопасности Украины.
Дополнение
По данным СБУ, с помощью надводных дронов Службе безопасности удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей, что в результате позволило уменьшить доминирование рф в Черном море и восстановить зерновой коридор.