СБУ дронами уничтожила вражескую РЛС и склады на платформах в Черном море: показали видео спецоперации

Служба безопасности Украины сообщила, что с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море, пишет УНН.

В спецслужбе отметили, что СБУ продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации для очистки акватории Черного моря от российских захватчиков, их военной техники и другого оборудования.

На днях сотрудники 13-го Главного Управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах

Сначала, как отметили в СБУ, "одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон".

В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке