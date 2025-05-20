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Должно изменить ход войны в Украине: Федоров анонсировал новую оборонную разработку

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Украине разработана новая технология для дронов, которая должна изменить ход боевых действий. По словам Федорова, это станет переломным моментом в технологической войне.

Должно изменить ход войны в Украине: Федоров анонсировал новую оборонную разработку

Новый геймченджер технологической войны, призванный изменить ход боевых действий на фронте, разработали украинские инженеры. Технология уже ждет запуска серийного производства, заявил глава Минцифры Михаил Федоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram.

Детали

Уже в работе новая секретная технология, тоже связанная с дронами. Это новый геймченджер технологической войны, который изменит ход боевых действий. И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя

- заявил министр.

По словам Федорова, за время полномасштабного вторжения дроны стали технологией, изменившей "правила игры" в навязанной Украине войне. А Украина стала одним из крупнейших defense tech-хабов мира.

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Беспилотники существовали и раньше, но сейчас превратились в оружие, уничтожающее российскую технику за миллионы долларов. Это называется "рынкотворческие инновации", они появляются снизу, когда определенные группы людей начинают использовать то, что уже существовало, но не применялось для определенных целей

 - сказал Федоров.

По данным Минцифры, за три года количество компаний, занимающихся дронами, выросло с 7 до 500. Это результат системных трансформаций. Украина открыла рынок и создала лучшие в мире условия для производителей. Далее масштабировала опыт на рынки РЭБ, НРК, боеприпасов и ракет.

Напомним

СБУ провела комбинированную спецоперацию, уничтожив вражескую РЛС "Нева" и склады на газодобывающих платформах в Черном море. В спецоперации использовали морские и воздушные дроны.

Лилия Набока

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