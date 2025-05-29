Эффективность ударов увеличивается: новая технология в составе ВСУ, дрон-матка на базе ИИ, уже уничтожает захватчиков

Войска врага впервые атакованы FPV-средствами на базе искусственного интеллекта. За новацию отвечает украинский оборонный кластер Brave1. Дроны на базе ИИ уже "работают" на поле боя.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал главы Министерства цифровой трансформации Украины.

Михаил Федоров у себя на странице сообщил, что Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта.

Расстояние действия - до 300 км. Именно на такую дальность дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона, которые способны автономно находить и поражать цели:

При условии расстояния в пределах 100 км, дрон возвращается назад для повторного использования.

Стоимость одной миссии — $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше.

Все это - без GPS, пояснил руководитель Минцифры.

Он добавил, что система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность.

Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.

УНН передавал, что в Украине разработана новая технология для дронов, которая должна изменить ход боевых действий.

Уже в работе новая секретная технология, которая тоже связана с дронами. Это новый геймченджер технологической войны, который изменит ход боевых действий. И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя