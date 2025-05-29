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Эффективность ударов увеличивается: новая технология в составе ВСУ, дрон-матка на базе ИИ, уже уничтожает захватчиков

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Украинский оборонный кластер Brave1 создал дрон-матку на базе искусственного интеллекта. Он доставляет FPV-дроны на расстояние до 300 км, способные автономно поражать цели.

Эффективность ударов увеличивается: новая технология в составе ВСУ, дрон-матка на базе ИИ, уже уничтожает захватчиков

Войска врага впервые атакованы FPV-средствами на базе искусственного интеллекта. За новацию отвечает украинский оборонный кластер Brave1. Дроны на базе ИИ уже "работают" на поле боя.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал главы Министерства цифровой трансформации Украины.

Детали

Михаил Федоров у себя на странице сообщил, что Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта. 

Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу.

- говорится в сообщении. 

Расстояние действия - до 300 км. Именно на такую дальность дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона, которые способны автономно находить и поражать цели:  

  • от вражеских самолетов, ПВО;
    • до разнообразной инфраструктуры.

      При условии расстояния в пределах 100 км, дрон возвращается назад для повторного использования.

      Стоимость одной миссии — $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше.

      - информирует Михаил Федоров.

      Все это - без GPS, пояснил руководитель Минцифры.

      Он добавил, что система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность.

      Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.

      Напомним

      УНН передавал, что в Украине разработана новая технология для дронов, которая должна изменить ход боевых действий.

      Уже в работе новая секретная технология, которая тоже связана с дронами. Это новый геймченджер технологической войны, который изменит ход боевых действий. И чем быстрее мы масштабируем оборонную инновацию, тем больше преимущества получим на поле боя

      - заявлял министр цифровой трансформации Украины.

      Критически важные предприятия смогут забронировать больше работников: в Минцифры объяснили, как работает новая система28.05.25, 17:27 • 2562 просмотра

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      ВойнаТехнологии
      Михаил Федоров
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