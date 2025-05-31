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Європа розглядає загрозу з боку Китаю та росії як "найбільший виклик світові"

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що загроза з боку росії та Китаю є найбільшим викликом сучасності. Європейські лідери закликають до тіснішої співпраці для збереження порядку.

Європа розглядає загрозу з боку Китаю та росії як "найбільший виклик світові"

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що загроза з боку росії та Китаю - це найбільший виклик нашого часу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як пише Bloomberg, цього тижня європейські лідери вирушили до Азії з ключовим посланням: нам потрібно тісніше співпрацювати, щоб зберегти порядок, заснований на правилах, проти загроз з боку Китаю та росії.

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас, та президент Франції Еммануель Макрон під час низки виступів у Південно-Східній Азії останніми днями наголосили на зв'язку між війною володимира путіна проти України та поглибленням відносин росії з Китаєм.

"Це найбільший виклик нашого часу", – сказала Каллас аудиторії на конференції з безпеки Shangri-La в Сінгапурі в суботу.

"Коли Китай і Росія говорять про спільне керівництво змінами, яких не було сто років, і про перегляд світового порядку безпеки, ми всі повинні бути надзвичайно стурбовані", – додала вона.

росія посилила тиск на Україну, у ЄС готові до тиску на рф і розраховують на те ж від союзників - Каллас26.05.25, 11:09 • 3208 переглядiв

Каллас звинуватила Китай у сприянні розвитку російської військової машини, заявивши, що 80% товарів подвійного призначення, що використовуються для боротьби з Україною, походять з другої за величиною економіки світу. Вона зазначила, як міністр оборони США Піт Хегсет попереджав про загрозу Китаю для решти Азії, і сказала, що росія також має бути головним занепокоєнням.

"Якщо ви хвилюєтеся за Китай, вам слід хвилюватися за росію", – сказав Каллас.

Західні чиновники звинувачують Китай у постачанні росії критично важливих технологій, зокрема безпілотників, водночас заявляючи, що обидві країни брали участь у кібератаках, актах саботажу та небезпечній діяльності, пов’язаній з інфраструктурою, такою як глибоководні кабелі.

Китай збільшує постачання дронів до росії, скоротивши продажі Україні та Заходу - ISW30.05.25, 07:46 • 3502 перегляди

Каллас закликав європейських та азійських партнерів до спільної роботи над боротьбою з таємними флотами танкерів та переглядом законів про морську безпеку. Пряма підтримка Північною Кореєю військових зусиль росії, включаючи ракети, боєприпаси та війська, ще більше наблизила конфлікт до дому по обидва боки світу.

Якщо Китай не хоче, щоб НАТО було залучено до справ Південно-Східної Азії або до Азії, він повинен запобігти залученню Північної Кореї на європейську землю

- сказав Макрон у своїй основній промові в Сінгапурі в п’ятницю.

Міністр оборони Китаю Дун Джун цього тижня відсутній у Сінгапурі, що здивувало європейських чиновників. Це вперше з 2019 року, коли Китай не направив свого головного військового дипломата на щорічний форум, де голова делегації зазвичай виступає з промовою та відповідає на запитання на третій день заходу.

Bloomberg зазначає, що відносини між Китаєм та росією складні. Хоча на перший погляд обидві сторони висловлюють дружбу "без обмежень", що призвело до активізації військового та політичного обміну, між ними все ще існують ключові розбіжності.

росія давно хоче, щоб Китай купував більше її неенергетичних товарів, і побоюється напливу дешевих китайських товарів через відтік західних брендів. Пекін висловився проти ядерних загроз росії та побоюється, що його сприймуть як надто тісно пов'язаного з росією, оскільки це може нести ризик санкцій та зашкодити потенціалу покращення зв'язків з Європою у світі, який стурбований тарифами та нестабільністю президента США Дональда Трампа.

Трамп прагне поділити світ між США, росією та Китаєм - NYT28.05.25, 12:57 • 3302 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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