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росія посилила тиск на Україну, у ЄС готові до тиску на рф і розраховують на те ж від союзників - Каллас

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Кая Каллас заявила про посилення атак росії на Україну, наголосивши на необхідності тиску на рф. ЄС готовий діяти та сподівається на підтримку міжнародних партнерів.

росія посилила тиск на Україну, у ЄС готові до тиску на рф і розраховують на те ж від союзників - Каллас

У Європейському Союзі готові до тиску на росію після смертоносних атак рф на Україну, і очікують, що міжнародні партнери послідують цьому прикладу, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ щодо розвитку у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Ці атаки на Київ є абсолютно жахливими. Зрозуміло, що росія посилила свій тиск на Україну, вона дійсно бомбить Україну, і ми бачили найбільш смертоносні атаки. Отже, від нас залежить тиск на росію, щоб вона також захотіла миру", - сказала Каллас.

"Ми готові зробити це з європейського боку, і ми сподіваємося, що інші міжнародні партнери послідують цьому прикладу", - додала вона.

Єрмак: рф гальмує переговори про припинення вогню, потрібні санкції та зброя26.05.25, 10:35 • 1102 перегляди

Доповнення

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори, у тому числі за посередництва США. Однією з домовленостей стало проведення обміну "1000 на 1000", який пройшов у три етапи і завершився 25 травня. Також обговорювалася зустріч лідерів країн.

Після цього, 19 травня, відбулися телефонні переговори президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. За їхніми підсумками кремль пообіцяв меморандум у межах мирних переговорів з пропозиціями. Але досі його не надано.

росія вже тиждень зволікає зі своїм "меморандумом" щодо припинення вогню - Зеленський23.05.25, 18:57 • 2326 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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