росія посилила тиск на Україну, у ЄС готові до тиску на рф і розраховують на те ж від союзників - Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас заявила про посилення атак росії на Україну, наголосивши на необхідності тиску на рф. ЄС готовий діяти та сподівається на підтримку міжнародних партнерів.
У Європейському Союзі готові до тиску на росію після смертоносних атак рф на Україну, і очікують, що міжнародні партнери послідують цьому прикладу, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ щодо розвитку у понеділок, пише УНН.
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"Ці атаки на Київ є абсолютно жахливими. Зрозуміло, що росія посилила свій тиск на Україну, вона дійсно бомбить Україну, і ми бачили найбільш смертоносні атаки. Отже, від нас залежить тиск на росію, щоб вона також захотіла миру", - сказала Каллас.
"Ми готові зробити це з європейського боку, і ми сподіваємося, що інші міжнародні партнери послідують цьому прикладу", - додала вона.
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Доповнення
16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори, у тому числі за посередництва США. Однією з домовленостей стало проведення обміну "1000 на 1000", який пройшов у три етапи і завершився 25 травня. Також обговорювалася зустріч лідерів країн.
Після цього, 19 травня, відбулися телефонні переговори президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. За їхніми підсумками кремль пообіцяв меморандум у межах мирних переговорів з пропозиціями. Але досі його не надано.
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