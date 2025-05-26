Россия усилила давление на Украину, в ЕС готовы к давлению на РФ и рассчитывают на то же от союзников - Каллас

В Европейском Союзе готовы к давлению на россию после смертоносных атак рф на Украину, и ожидают, что международные партнеры последуют этому примеру, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам по развитию в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Эти атаки на Киев абсолютно ужасны. Понятно, что россия усилила свое давление на Украину, она действительно бомбит Украину, и мы видели наиболее смертоносные атаки. Следовательно, от нас зависит давление на россию, чтобы она также захотела мира", - сказала Каллас.

"Мы готовы сделать это с европейской стороны, и мы надеемся, что другие международные партнеры последуют этому примеру", - добавила она.

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Дополнение

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры, в том числе при посредничестве США. Одной из договоренностей стало проведение обмена "1000 на 1000", который прошел в три этапа и завершился 25 мая. Также обсуждалась встреча лидеров стран.

После этого, 19 мая, состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина. По их итогам кремль пообещал меморандум в рамках мирных переговоров с предложениями. Но до сих пор он не предоставлен.

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