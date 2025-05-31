Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и россии как "самый большой вызов миру"

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения
Эксклюзив
06:00 • 2484 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 26895 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 76974 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 80827 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 78186 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 118779 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 107969 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 61560 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33985 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 31100 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
62%
750мм
Популярные новости

рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО

30 мая, 22:03 • 11156 просмотра

россия начала проигрывать войну - Foreign Policy

30 мая, 23:38 • 13227 просмотра

Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

02:31 • 12317 просмотра

ВСУ показали уничтожение новейшего российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" с 70-километрового расстояния

03:06 • 5860 просмотра

Удар КАБами россиян по Запорожской области: погибла 9-летняя девочка

03:26 • 11521 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 69604 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 90985 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 101520 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 118779 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 107969 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 35171 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 70473 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 59476 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 134396 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 125928 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и россии как "самый большой вызов миру"

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что угроза со стороны россии и Китая является самым большим вызовом современности. Европейские лидеры призывают к более тесному сотрудничеству для сохранения порядка.

Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и россии как "самый большой вызов миру"

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что угроза со стороны россии и Китая - это самый большой вызов нашего времени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как пишет Bloomberg, на этой неделе европейские лидеры отправились в Азию с ключевым посланием: нам нужно теснее сотрудничать, чтобы сохранить порядок, основанный на правилах, против угроз со стороны Китая и россии.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, и президент Франции Эммануэль Макрон во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии в последние дни отметили связь между войной владимира путина против Украины и углублением отношений россии с Китаем.

"Это самый большой вызов нашего времени", – сказала Каллас аудитории на конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре в субботу.

"Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, которых не было сто лет, и о пересмотре мирового порядка безопасности, мы все должны быть чрезвычайно обеспокоены", – добавила она.

россия усилила давление на Украину, в ЕС готовы к давлению на рф и рассчитывают на то же от союзников - Каллас26.05.25, 11:09 • 3208 просмотров

Каллас обвинила Китай в содействии развитию российской военной машины, заявив, что 80% товаров двойного назначения, используемых для борьбы с Украиной, происходят из второй по величине экономики мира. Она отметила, как министр обороны США Пит Хегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии, и сказала, что россия также должна быть главной заботой.

"Если вы волнуетесь за Китай, вам следует волноваться за россию", – сказал Каллас.

Западные чиновники обвиняют Китай в поставке россии критически важных технологий, в частности беспилотников, одновременно заявляя, что обе страны участвовали в кибератаках, актах саботажа и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, такой как глубоководные кабели.

Китай увеличивает поставки дронов в россию, сократив продажи Украине и Западу - ISW30.05.25, 07:46 • 3502 просмотра

Каллас призвал европейских и азиатских партнеров к совместной работе над борьбой с тайными флотами танкеров и пересмотром законов о морской безопасности. Прямая поддержка Северной Кореей военных усилий россии, включая ракеты, боеприпасы и войска, еще больше приблизила конфликт к дому по обе стороны света.

Если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в дела Юго-Восточной Азии или в Азию, он должен предотвратить вовлечение Северной Кореи на европейскую землю

- сказал Макрон в своей основной речи в Сингапуре в пятницу.

Министр обороны Китая Дун Джун на этой неделе отсутствует в Сингапуре, что удивило европейских чиновников. Это впервые с 2019 года, когда Китай не направил своего главного военного дипломата на ежегодный форум, где глава делегации обычно выступает с речью и отвечает на вопросы на третий день мероприятия.

Bloomberg отмечает, что отношения между Китаем и россией сложные. Хотя на первый взгляд обе стороны выражают дружбу "без ограничений", что привело к активизации военного и политического обмена, между ними все еще существуют ключевые разногласия.

россия давно хочет, чтобы Китай покупал больше ее неэнергетических товаров, и опасается наплыва дешевых китайских товаров из-за оттока западных брендов. Пекин высказался против ядерных угроз россии и опасается, что его воспримут как слишком тесно связанного с россией, поскольку это может нести риск санкций и навредить потенциалу улучшения связей с Европой в мире, который обеспокоен тарифами и нестабильностью президента США Дональда Трампа.

Трамп стремится разделить мир между США, россией и Китаем - NYT28.05.25, 12:57 • 3302 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Кайя Каллас
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Азия
Северная Корея
Сингапур
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,558.00
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,513.12