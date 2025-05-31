Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что угроза со стороны россии и Китая - это самый большой вызов нашего времени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как пишет Bloomberg, на этой неделе европейские лидеры отправились в Азию с ключевым посланием: нам нужно теснее сотрудничать, чтобы сохранить порядок, основанный на правилах, против угроз со стороны Китая и россии.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, и президент Франции Эммануэль Макрон во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии в последние дни отметили связь между войной владимира путина против Украины и углублением отношений россии с Китаем.

"Это самый большой вызов нашего времени", – сказала Каллас аудитории на конференции по безопасности Shangri-La в Сингапуре в субботу.

"Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, которых не было сто лет, и о пересмотре мирового порядка безопасности, мы все должны быть чрезвычайно обеспокоены", – добавила она.

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Каллас обвинила Китай в содействии развитию российской военной машины, заявив, что 80% товаров двойного назначения, используемых для борьбы с Украиной, происходят из второй по величине экономики мира. Она отметила, как министр обороны США Пит Хегсет предупреждал об угрозе Китая для остальной Азии, и сказала, что россия также должна быть главной заботой.

"Если вы волнуетесь за Китай, вам следует волноваться за россию", – сказал Каллас.

Западные чиновники обвиняют Китай в поставке россии критически важных технологий, в частности беспилотников, одновременно заявляя, что обе страны участвовали в кибератаках, актах саботажа и опасной деятельности, связанной с инфраструктурой, такой как глубоководные кабели.

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Каллас призвал европейских и азиатских партнеров к совместной работе над борьбой с тайными флотами танкеров и пересмотром законов о морской безопасности. Прямая поддержка Северной Кореей военных усилий россии, включая ракеты, боеприпасы и войска, еще больше приблизила конфликт к дому по обе стороны света.

Если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в дела Юго-Восточной Азии или в Азию, он должен предотвратить вовлечение Северной Кореи на европейскую землю - сказал Макрон в своей основной речи в Сингапуре в пятницу.

Министр обороны Китая Дун Джун на этой неделе отсутствует в Сингапуре, что удивило европейских чиновников. Это впервые с 2019 года, когда Китай не направил своего главного военного дипломата на ежегодный форум, где глава делегации обычно выступает с речью и отвечает на вопросы на третий день мероприятия.

Bloomberg отмечает, что отношения между Китаем и россией сложные. Хотя на первый взгляд обе стороны выражают дружбу "без ограничений", что привело к активизации военного и политического обмена, между ними все еще существуют ключевые разногласия.

россия давно хочет, чтобы Китай покупал больше ее неэнергетических товаров, и опасается наплыва дешевых китайских товаров из-за оттока западных брендов. Пекин высказался против ядерных угроз россии и опасается, что его воспримут как слишком тесно связанного с россией, поскольку это может нести риск санкций и навредить потенциалу улучшения связей с Европой в мире, который обеспокоен тарифами и нестабильностью президента США Дональда Трампа.

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