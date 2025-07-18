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В Китае допустили, что Си Цзиньпин может собрать саммит с Трампом и путиным - The Times

Киев • УНН

 • 2674 просмотра

Китай рассматривает возможность приглашения Дональда Трампа на сентябрьский парад по случаю окончания Второй мировой войны. Также подтвердил свое присутствие и владимир путин.

В Китае допустили, что Си Цзиньпин может собрать саммит с Трампом и путиным - The Times

В Китае допустили, что лидер страны Си Цзиньпин пригласит президента США Дональда Трампа на парад в Китай по случаю окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и российский диктатор владимир путин, который уже принял приглашение китайского лидера. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что аналитики, а также некоторые граждане Китая призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и путиным.

Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, то мир получит мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности

- заявил Цзинь Цаньжун, один из самых известных китайских комментаторов-националистов.

Как напоминает The Times, ранее Трамп и Си Цзиньпин прислали друг другу приглашения о визитах, хотя и не назначали даты. Саммит в рамках военных мероприятий стал бы хорошим поводом для встречи.

Отмечается, что Си Цзиньпин рассматривает торжество как способ подчеркнуть солидарность с бывшими союзниками, в частности с россией, которая, будучи частью СССР, понесла огромные потери во Второй мировой войне.

Тайваньский аналитик Вэнь-Ти Сун заявил, что это мероприятие также станет полезным способом отвлечь нацию от политических проблем, включая вялый экономический спад.

Со своей стороны для Трампа визит в Китай и встреча с путиным и Си Цзиньпином будут соответствовать его глубоко личностному подходу к руководству. Это также успокоит как Си Цзиньпина, так и путина, которые видели, как Трамп унижал национальных лидеров, посещая Вашингтон, и которые рассматривают саммит в Пекине как способ контролировать как повестку дня, так и политические послания

 - заявил эксперт.

В то же время по этой же причине советники Трампа могут убедить его не соглашаться на этот визит, который стал бы политическим триумфом для двух других лидеров, особенно Си Цзиньпина, пишет издание.

Напомним

Китай считает переговоры и диалог единственным жизнеспособным вариантом прекращения российско-украинской войны. Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил об этом в ответ на угрозы вторичными санкциями.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаНовости Мира
Таймс
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Tesla
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