Китай звинуватив іноземні спецслужби в крадіжці рідкісноземельних металів

Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні спецслужби в шахрайському вивезенні з країни рідкісних земельних металів, що мають стратегічне значення. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

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Не оприлюднюючи країни, китайська спецслужба звинуватила іноземні структури в організації незаконного вивезення матеріалів, які Пекін вважає стратегічним активом і вже використовував як інструмент у переговорах щодо митних тарифів зі США.

У відомстві зазначили, що останніми роками іноземні шпигунські та розвідувальні служби та їхні агенти намагалися вступати у змову з недобросовісними особами всередині країни, підбурюючи їх до викрадення рідкоземельних матеріалів за допомогою поштових відправлень.

Це створює серйозну загрозу національній безпеці КНР - повідомили у спецслужбі.

У Міндержбезпеки КНР також запобігли спробі однієї неназваної країни незаконно отримати рідкоземельні елементи для створення запасів. За їхніми даними, у цій схемі брав участь підрядник, який неправильно маркував посилки як "не виготовлені у Китаї" й умисно спотворював інформацію про вміст і склад продукції.

Також відомство описало інші методи контрабанди, зокрема приховування рідкоземельних порошків у складі інгредієнтів для керамічної плитки або маскування їх у пляшках з-під води, маркованих як "деталі до механізмів" для подальшого експорту.

У заяві Міністерство закликало громадян КНР повідомляти про підозрілу діяльність, пов’язану з рідкоземельними ресурсами.

Китай використав своє домінування у виробництві рідкоземельних металів та магнітів у торговельній війні зі Сполученими Штатами. Американські компанії залежать від цієї китайської сировини для виробництва широкого спектра продукції, включно з електромобілями.

Зокрема, компанія Ford Motor Co. була змушена скоротити виробництво на одному зі своїх заводів через посилення Пекіном експортного контролю. Обмеження загострили напруженість у відносинах з Європейським Союзом, який так само суттєво залежить від китайського експорту.

Ознаки зниження напруженості збільшили ймовірність підписання ширшої угоди та ймовірність зустрічі президентів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна цього року.

Нагадаємо

Президент Китаю погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів та магнітів до США. Це може зменшити напруженість у торговельних відносинах між країнами.

США і Китай досягли попередньої угоди для відновлення потоку товарів між країнами. Лідери країн повинні затвердити пропозиції, після чого країни перейдуть до їхньої реалізації.

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