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Шахед-136

Велике примирення: Китай поновить експорт рідкоземельних мінералів до США

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Президент Китаю погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів та магнітів до США. Це може зменшити напруженість у торговельних відносинах між країнами.

Велике примирення: Китай поновить експорт рідкоземельних мінералів до США

Президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів Америки. Це може зменшити напруженість між найбільшими економіками світу. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на заяву Дональда Трампа, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналіста на борту літака Air Force One щодо досягнутої домовленості, Трамп підтвердив: "Так, погодився".

Заява пролунала наступного дня після телефонної розмови президента США з лідером Китаю, завданням якої було врегулювання торговельних суперечностей, що тривали протягом останніх тижнів. За словами Трампа, переговори завершилися "дуже позитивним результатом", і тепер "не повинно залишатися питань щодо складності продукції на основі рідкоземельних елементів".

За інформацією джерел Reuters, Китай тимчасово надав експортні ліцензії постачальникам рідкоземельних мінералів, які обслуговують трьох провідних американських автовиробників. Очікується, що найближчим часом старші радники президента США проведуть черговий раунд переговорів із китайською делегацією в Лондоні.

Угода з Китаєм вже перебуває на завершальній стадії

- заявив Трамп у п’ятницю.

Цей крок може сприяти зниженню напруги у торговельно-економічних відносинах між двома найбільшими економіками світу.

Нагадаємо

У квітні 2025 року Уряд Китаю заборонив південнокорейським компаніям постачати продукцію, що містить китайські рідкоземельні елементи, до оборонних підприємств США, а також попередив про санкції, у випадку невиконання даних вимог.

Зустріч американської та китайської делегації щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня - Трамп06.06.25, 21:15 • 1782 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Air Force One
Рейтер
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
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